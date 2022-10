Hoy No Circula en Puebla: Congreso aprueba nuevas medidas para días con mala calidad del aire

Con 38 votos a favor, los legisladores facultaron a la Secretaría de Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) a tomar medidas extraordinarias cuando la calidad del aire esté en malas condiciones en Puebla.

Esto como parte de las reformas hechas a la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable y a la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Dentro de las modificaciones avaladas por la mayoría en el legislativo, también destaca que se aceptará la verificación vehicular de los estados con los que haya convenio de homologación de holograma (seis estados que conforman la CAME); además, se restringirá el horario para la circulación vehicular en caso de una contingencia ambiental.

La presidenta de la Comisión de Transporte, Isabel Merlo, sentenció que estas disposiciones buscan que los automóviles cuenten con verificación vehicular, así como promover el cuidado del medio ambiente mediante la reducción de emisiones contaminantes de la atmósfera.

Indicó que con ello se espera lograr los objetivos de la Agenda 2030 sobre mejorar la calidad de vida.

A partir de esta disposición, desde el lunes 24 de octubre arrancará en Puebla el programa que obliga a cumplir con la verificación en el estado. De esta forma, la Secretaría de Movilidad y Transporte deberá revisar y solicitar los documentos, certificados y hologramas de los vehículos particulares y del transporte público, así como otorgar concesiones y expedir las licencias, permisos y autorizaciones respectivas dentro del ámbito de su competencia.

¡Atención conductores de Puebla! Autos sin verificación no circularán antes del medio día

Los autos que no cumplan con la verificación vehícular en el estado de Puebla, incluyendo que el proceso no se realice en la entidad, no podrán circular antes de las 10:00 horas en la entidad.

Así lo informó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien indicó, en rueda de prensa, que aquel que verifique fuera de Puebla no podrá circular en el estado, sino hasta después de las 10 de la mañana.

En el mismo tenor y al referirse a la reforma a la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable, que envió la semana pasada al Congreso del estado, el mandatario insistió en que esta medida restrictiva aplicará para todos los que incumplan con la verificación en Puebla.

“No crean que se va a poder seguir permitiendo que vayan a verificar a Tlaxcala y vengan aquí normalitos, no, es obligatorio aquí en Puebla”, enfatizó, argumentando que la entidad sufre un deterioro en la calidad del aire, como consecuencia, entre otras cosas, del incremento del parque vehícular y la falta de mantenimiento adecuado del mismo. No obstante, diversos grupos de la sociedad apuntan a que se trata de una medida netamente recaudatoria.