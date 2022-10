Detienen a presunto asesino de Esmeralda Gallardo, madre buscadora en Puebla

Este viernes fue detenido uno de los presuntos asesinos de la activista y madre buscadora, Esmeralda Gallardo, en la misma colonia en donde fue ultimada. Sin embargo, otros dos implicados lograron darse a la fuga.

Según el Registro Nacional de Detenciones, a las 4:55 am agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) llevaron a cabo dos cateos en un par de domicilios de Villa Frontera, entre ellos una vivienda marcada con el número 10013, interior C, de la calle 9 C Norte.

En uno de ellos se logró la aprehensión de Jesús Guillermo ‘N’, quien presuntamente conocía a la víctima y es señalado como uno de los responsables de su homicidio.

No obstante, el jefe de la banda delincuencial, Alfredo ‘N’, alías ‘El Tufo’, y Marco Antonio ‘N’, alías ‘El Moxo’, quienes son considerados los objetivos principales, lograron darse a la fuga.

El domicilio en donde se realizó la detención se ubica a respaldo de la Comisaría Norte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, a cinco minutos del lugar en que fue ultimada la activista.

Según lo reportaron los propios vecinos, la víctima fue perseguida por los atacantes, quienes finalmente la ultimaron.

Esmeralda Gallardo fue acribillada el pasado 4 de octubre en la unidad habitacional Villa Frontera, luego de que hace un año denunció la desaparición de su hija Betzabé y la amiga de esta. La madre buscadora responsabilizó de los hechos a un narcomenudista.

El colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla responsabilizó al Gobierno de Puebla por los hechos. A través de un comunicado expresaron que “es lamentable, es una tristeza y es un retroceso de este gobierno el asesinato cruel y certero que acaban de realizar en contra de nuestra compañera Esmeralda Gallardo”.