Irapuato: Claves para entender la masacre en el bar ‘El Pantano’ que dejó 12 muertos

El bar ‘El Pantano’, en Irapuato, se convirtió en el centro de una masacre la noche del 15 de octubre, cuando un comando ingresó y abrió fuego contra personal del establecimiento y clientes, dejando un saldo de 12 muertos.

Los hechos se registraron a las 20:00 horas del sábado, cuando ocho hombres armados ingresaron al establecimiento ubicado en el municipio de Tarimoro, colindante con Celaya, y dispararon de manera indiscriminada contra los civiles.

David Saucedo, especialista en Seguridad Pública, explica que tres cárteles se disputan la zona: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Santa Rosa de Lima. Irapuato específicamente es una de las bases principales de operaciones del CJNG.

Los ataques a bares, restaurantes, cantinas y centros bataneros son frecuentes debido a que son centros en los que generalmente se comercializan drogas al menudeo y los cárteles atacan los establecimientos donde se venden drogas de la competencia, explica el experto.

Además, señala que la incapacidad de las autoridades para hacer frente al cuadro de violencia se debe en gran medida a que la policía municipal de Irapuato se encuentra debilitada por tres factores:

Renuncia masiva de todos los elementos del grupo SWAT principios de 2022. En un año se han dado de baja a 300 elementos de la corporación.

Cambio de secretario de seguridad pública en dos ocasiones y de director de la policía en tres ocasiones.

Asesinato de elementos de la policía y de un comandante este año.

La entidad enfrenta una grave crisis de seguridad. David Saucedo apunta que no hay plan de seguridad pública, pues se descubrió que el que fue presentado y aprobado en cabildo se trataba de un plagio del plan de seguridad de Bogotá, Colombia. A esto se suma que, los elementos de la Guardia Nacional que se encuentran en Irapuato no realizan trabajo de investigación policial. Solo hacen rondines de presencia disuasiva. No capturan, ni desarticulan redes criminales.

Irapuato en crisis de seguridad

Cien elementos de la Policía Municipal de Irapuato, Guanajuato, fueron despedidos el pasado 4 de octubre porque no pasaron los exámenes de control y confianza.

Los policías de Irapuato presuntamente fueron obligados a renunciar, y en caso de no aceptar, serían retirados por la GN. Mediante hostigamiento les ofrecieron hasta 120 mil pesos por seis u ocho años de servicios en la corporación, aseguraron.

La mayoría de los elementos aceptó renunciar supuestamente bajo amenazas. Mientras que otros decidieron protestar y pedir el apoyo de los elementos que no fueron citados.