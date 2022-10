Balacera en Zapopan: Sujeto agredido se dedicaba a compra y venta de vehículos

'Querían secuestrar a una persona y los escoltas del señor se enfrentaron al grupo que quería secuestrarlo' dijo AMLO sobre la balacera en Zapopan.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio algunos detalles de la balacera ocurrida este domingo en Plaza Andares, uno de los centros comerciales más concurridos en Zapopan, Jalisco.

El mandatario confirmó que el enfrentamiento entre elementos del Ejército y de integrantes de una banda criminal se desató tras el intento de secuestro de una persona que se dedica a la compra y venta de vehículos mientras salía del lugar.

Al parecer los agresores pertenecen al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) aunque el mandatario no lo dejó muy claro. Más tarde se informará al respecto, anunció.

Asimismo, aprovechó la coyuntura para defender la extensión del periodo en que el Ejército se encargará de las tareas de seguridad pública, iniciativa cuya votación fue suspendida en el Senado.

“Esto es muy importante subrayarlo, si no se permite al Ejército intervenir en asuntos de seguridad pública, en esa balacera el Ejército no podría intervenir... antes cuando no se le permitía, podrían estar asaltando una persona enfrente de un batallón y no participaban porque legalmente estaban impedidos, ahora sí participan”, abogó.

¿Qué sucedió en Plaza Andares, Zapopan?

Al menos doce sujetos fuertemente armados, a bordo de camionetas de modelo reciente cercaron a una persona que abordaba un vehículo Mercedes Benz, al salir de Plaza Andares este 2 de octubre, y trataron de agredirla.

En la carpeta de investigación se expone que los sicarios pretendían levantar al sujeto que viajaba en el auto; por ello, los escoltas que la acompañaban reaccionaron y se dio un intercambio de disparos.

Al sitio arribaron elementos del Ejército y la Guardia Nacional, que también accionaron sus armas de fuego, y se enfrascaron en una persecución con los presuntos agresores, quienes lograron escapar.

El saldo preliminar fue de seis personas heridas y un hombre muerto que quedó dentro de un vehículo con placas de la Ciudad de México, matrícula ESC 12 AE, el cual se investiga su calidad legal.