PERFIL: Diego Sinhue, el candidato de la oposición dispuesto a ‘tronar’ a Morena en 2024

En medio de los claroscuros que enfrenta Guanajuato, su gobernador, el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, fue destapado por jóvenes panistas como uno más de los presidenciables para el 2024.

“Gober, Diego Sinhué, México te necesita; México te quiere, te necesitamos con todo”, dijo Eduardo López Mares, dirigente panista en Guanajuato, seguido de porras de unos dos mil jóvenes panistas de varias partes del país que gritaban: “Diego presidente, Diego presidente”.

López Mares sostuvo que, en Guanajuato, “tenemos al Gobernador más chingón” del país, pues ha resistido los embates desde Palacio Nacional.

El leonés Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de 42 años, es gobernador de Guanajuato desde el 26 de septiembre de 2018.

Es licenciado en Derecho egresado de la Universidad De La Salle Bajío, tiene además estudios de maestría en Administración Pública en la Universidad de Guanajuato.

Es militante del PAN; fue regidor en el Ayuntamiento de León; luego diputado local, diputado federal y secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado, desde donde brincó a la gubernatura de Guanajuato.

Dice que soñaba con ser alcalde de León, pero como buen charro que es también, le tocó el paso de la muerte y quedó en la gubernatura.

Se declara un apasionado de la música ranchera mexicana; en su playlist de iTunes que trae en su celular están las canciones del paisano.

José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán, Cuco Sánchez, Miguel Aceves Mejía, Pedro Infante, Antonio Aguilar y de La Arrolladora.

Diego Sinhue llegó al poder en una curva ascendente de violencia que le heredó su antecesor, el gobernador Miguel Márquez Márquez, quien durante su sexenio acumuló poco más de 8 mil 700 homicidios dolosos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Cuando asumió la gubernatura, Diego Sinhue se propuso desarticular al Cartel Santa Rosa de Lima, causante de la ola de asaltos a transportistas y al tren, robo de vehículos, pero sobre todo de la ordeña ilegal de hidrocarburos en los ductos de Pemex que atraviesan Guanajuato.

Para ello, el 3 de marzo de 2019, el Gobernador puso en marcha el operativo llamado Golpe de Timón desde la misma madriguera del Cartel Santa Rosa de Lima: la comunidad del mismo nombre, en el municipio de Villagrán.

El objetivo: desmantelar al grupo criminal y capturar a su líder José Antonio Yepez Ortiz alias ‘El Marro’, detenido el 3 de agosto de 2020.

El 17 de agosto del 2020, el Gobernador puso fin al operativo Golpe de Timón tras la captura de ‘El Marro’, y dio paso a la Estrategia Por un Guanajuato Seguro.

Ni la detención del capo más buscado ha frenado el fenómeno delictivo, por el contrario, se agudizó con el ingreso del Cártel Jalisco Nueva Generación y su disputa con el aún articulado Cártel Santa Rosa de Lima, para adueñarse del territorio.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirman el nivel de la tragedia: 13 mil 659 asesinados a lo largo de los 3 años y siete meses, que equivalen a la población completa del municipio de Pueblo Nuevo.

En 2021, Guanajuato se mantuvo por cuarto año consecutivo como el estado con más casos de homicidios dolosos; registró 4 mil 133 asesinatos, de acuerdo al gabinete federal de seguridad,

Al cierre de agosto de este año, Guanajuato registró 263 homicidios dolosos; con ello se mantuvo a la cabeza nuevamente a nivel nacional en esta terrible cifra.

Sin embargo, la violencia no da tregua, pues en lo que va de septiembre, se han reportado jornadas sangrientas como las del martes 13 y miércoles 14, con un saldo de 18 asesinatos; el 17, con dos masacres en Silao y Romita que dejaron 10 personas muertas, y la masacre del día 21 en Tarimoro, donde 10 personas fueron asesinadas al interior de un billar-bar.

Las extorsiones también agobian a los guanajuatenses. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) publicada por Inegi, señala que en 2021 se reportaron un total de 247 mil 343 casos de extorsión en Guanajuato; un incremento del 17 por ciento en relación al 2020.

Esto indica una incidencia de 20 mil 611 reportes al mes, es decir 677 reportes de extorsión cada 24 horas.

Pero junto a esta crisis, sigue creciendo también el número de personas desaparecidas: 3,245, según cifras oficiales.

Mujeres, niños y niñas, estudiantes, policías y también personajes de la política, nadie está a salvo de la ola de violencia descontrolada que vive Guanajuato, que tiene cinco de los 50 municipios más peligrosos del país.

Con base en las cifras, el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez se ha convertido ya en el período más sanguinario de los 31 años que tiene el PAN en el poder en Guanajuato.

Desde ‘la mañanera’ el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el pasado jueves que el Gobernador de Guanajuato no tiene autoridad para remover al fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, a quien el mandatario federal responsabiliza de la ola de violencia que sacude a esta entidad.

Frente a este escenario, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez asegura que Guanajuato está de pie y está de regreso.

“Hoy estamos de pie y con la mirada puesta en el futuro. La diferencia con otros lugares es que aquí en Guanajuato todo lo hemos superado unidos y trabajando fuerte”, dice.

El mandatario estatal ha dicho que su administración está logrando resultados para bajar la tasa de homicidios dolosos y que la prueba es que cada día llegan más inversiones nacionales y extranjeras al estado ya que se percibe seguro.

“Lo que puedo decir es que estamos bajando los homicidios, estamos bajando los delitos y si no hubiera confianza, no invertirían estas empresas en el estado, ellos hacen análisis, hacen estudios y siguen llegando inversiones, entonces yo creo que Guanajuato le está dando la vuelta al tema de la inseguridad, estamos saliendo adelante, pero siempre habrá quien quiera ver a Guanajuato no como está hoy, como un estado pujante, saliente, que genera inversiones y confianza”, señala.

De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) del Gobierno del Estado, en los últimos tres años Guanajuato ha captado 4 mil 500 millones de dólares de inversiones industriales, de una meta sexenal de 5 mil millones de dólares.

Esto, dice el Gobernador, permitirá que Guanajuato mantenga uno de los niveles de desocupación más bajos del país, que actualmente es del 2.9 por ciento, la más baja de los últimos 5 años, tasa que se encuentra por debajo de la media nacional, la cual es del 3.2 por ciento.

Este indicador demuestra el dinamismo del mercado laboral de Guanajuato y su recuperación económica posterior a la emergencia sanitaria de COVID-19, señalan las autoridades estatales.