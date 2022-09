Nieta de Doña Conchita, la mujer de 119 años, se reúne su abuela después de 57 años

¿Recuerdas a Doña Conchita?, la abuelita que busca alcanzar el récord Guinness de la persona más longeva del mundo, y que al día de hoy tiene 119 años y 112 días.

Tras la investigación que demostró que en la comunidad La Cebadilla, municipio de Tanlajás, San Luis Potosí, habita María Concepción Santos, la persona con más edad de todo el planeta, la noticia se expandió en medios locales y nacionales.

El rostro de la abuelita se multiplicó rápidamente en redes sociales y canales de televisión, y además de ser condecorada en el marco del Día de Abuelo, el alcalde del municipio de Tanlajás, Genaro Ahumada Cedillo, se comprometió a construirle una casa de material.

Pero lo más importante y trascendental de este hecho, fue que una de sus nietas, hija de José González, el único de sus ocho hijos que le sobrevive, encontró por fin a su abuelita, Doña Conchita.

Virginia González López radica en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 280 kilómetros de distancia del municipio de Tanlajás, donde vive su abuela. Por una razón que desconoce, su padre jamás quiso que la conociera.

Luego de varios intentos por encontrarla, gracias a la investigación de Alberto González Hernández y el Director del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) en Tanlajás, Sergio Reséndiz Hernández, el milagro le fue concedido.

La búsqueda de Doña Conchita

En entrevista para El Financiero, Vicky relató la emoción que sintió cuando después de 57 años pudo dar con el paradero de su abuela. Ella es de escasos recursos y se dedica a la venta de nopales, pipían y calabazas en la capital de Tamaulipas.

Con esfuerzo y la venta del celular de su hija, pudo llegar hasta La Cebadilla a conocer a Doña Conchita y estuvo presente en el homenaje que le hicieron el pasado domingo 29 de agosto en la cabecera municipal.

Vicky externó la emoción que sintió cuando tuvo a Doña Conchita frente a ella, “tanto buscarla, tanto anhelarlo, tanto desearlo, se me cumplió todo lo que pedía.

“Obligue a mi papá a decirme su nombre, y así la empecé a buscar sin éxito, hasta que empezamos a ver las noticias, y yo tenía una foto que me había robado y fue cuando me di cuenta que se trataba de mi abuela”.

Recordó que lloró de emoción, de alegría, pero también de impotencia, ya que no tenía dinero para ir a buscarla inmediatamente, pero con mucho en contra, lo logró.

“Yo no sé qué hacer por Alberto (investigador) si tuviera dinero le daría lo que fuera en agradecimiento, porque él me dio la joya más linda y más hermosa del mundo, que es mi abuela”.

El alcance que hoy en día tienen las redes sociales permitió que Vicky y Doña Conchita se abrazaran por primera vez. Prometió pasar tiempo largo con su abuela y conocer a más familiares que habitan en Nuevo León.

Vicky solicitó el apoyo de los internautas, ya que sus pocas posibilidades económicas le impiden viajar seguido hasta Tanlajás.

El investigador Alberto González Hernández informó que el alcalde de Tanlajás, Genaro Ahumada Cedillo, se comprometió a construirle una vivienda digna y ayudar a mejorar su calidad de vida.

“Fue una gran historia. Tuve la fortuna de traerla y llevarla de regreso a su comunidad. Iba contenta. Me dio mucho sentimiento porque me acordé de mi abuelita. De mis dos abuelas, una murió en 2012 y la otra en 2016″, dijo el investigador.

Para Alberto González Hernández, haber logrado este encuentro es el mejor de los premios, quien sostuvo que él personalmente llevó a Vicky hasta la casa de Doña Conchita, “y ella me bendijo, me deseó bien. Y hoy me siento feliz. Hoy cumplí un objetivo. Y mañana a seguir trabajando”.