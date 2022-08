El extraño robo de una avioneta sin motor y usada para mover droga en Baja California

La aeronave no poseía motor por lo que, técnicamente, no podía volar, explicó el fiscal general del estado (Fiscalía de Baja California)

Una avioneta asegurada por elementos de la Fiscalía General de la República en abril de 2021, cargada con diversos tipos de droga, fue robada la noche del domingo por hombres armados.

La aeronave se encontraba resguardada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en el municipio de San Quintín, dentro del patio de una empresa de grúas, detalló la dependencia.

Informes policiacos señalaron que durante la noche del domingo, sujetos encapuchados y armados ingresaron al patio de Grúas Núñez; amagaron y sometieron al velador del lugar, el cual fue hallado al día siguiente amarrado dentro de la caseta de vigilancia.

En entrevista con El Financiero, el fiscal General de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, explicó que la avioneta tipo Cessna se encontraba sin motor, por lo que, sugirió, el robo se hizo por partes para otro fin al que se había utilizado cuando fue asegurada por el Ejército.

”Es una aeronave que no estaba en funcionamiento, no tenía mecanismos, motor. Es posible que se la hayan llevado por piezas, bueno, algún vehículo grande con algún propósito diverso al de poder utilizarla en sobrevuelo porque no tenía las partes necesarias para poder hacerlo”, subrayó a El Financiero.

Cuando la avioneta fue asegurada el año pasado en las inmediaciones de un rancho en el Ejido Leandro Valle, la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) con apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) localizaron en las alas de la aeronave un total de 28 tuppers y 51 paquetes con la droga conocida como cristal, metanfetamina y fentanilo.

El fentanilo es un opioide sintético, 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 veces más potente que la morfina.

Puede administrarse en forma de inyección, mediante un parche que se coloca en la piel de la persona, o como tabletas que se chupan como las tabletas para la tos.