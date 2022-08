Ashley, la niña mexicana que descubrió un asteroide: ‘Las pequeñas podemos hacer grandes cosas’

Con tan solo 12 años, Ashley, la niña mexicana originaria de Jojutla, Morelos, fue reconocida por la NASA y la IACS, luego de descubrir un asteroide identificado como 2021 FD26, al que ella tendrá derecho a ponerle nombre toda vez que se conozca su orbita, mientras tanto busca ser ejemplo entre las niñas de su edad o más chicas, de que los sueños sí pueden cumplirse y se puede llegar alto.

“Yo les diría a las jóvenes como yo (que quieren estudiar astronomía) que no les hagan caso a las personas que les dicen que no pueden hacerlo solo por ser niñas o por ser mujeres, no puedan involucrarse porque sea una actividad solo para adultos, no, no les hagan caso a ese tipo de personas y no se subestimen a ellas mismas, porque aún así siendo pequeñas y mujeres, podemos hacer cosas grandes”, expresó Ashley Martínez Ocampo en entrevista para El Financiero.

Ashley es autodidacta, ella se encarga de investigar y aprender más sobre el espacio tanto en internet como en los libros, por eso en un futuro no descarta estudiar una carrera relacionada con la ciencia o bien astronomía.

Ashley La niña prodigio es originaria de Jojutla, Morelos.

Al cuestionarla si le gustaría ser como la joven Katia Echazarreta, primer mexicana que viajó al espacio, a ella dijo que no está eso en sus planes, pues el hecho de subirse a un transbordador no le agrada la idea, porque se marea, prefiere especializarse en sus estudios astronómicos, pero con los pies puestos sobre la tierra.

“Desde que era muy pequeña, gracias a mi papá me fue interesando el tema de la astronomía, pero fue como a los 4 ó 5 años, que me interesó más, el año pasado me metí a estudiar los asteroides (…) me sorprendí mucho cuando lo encontré y más cuando la IACS me lo confirmó”, respondió.

Ashley es fan de los videojuegos, pero también de la música pop y principalmente del pop coreano, como Aespa, Nayeon Pop o Twice, aunque también le agradan algunas melodías de BTS, le gusta platicar con sus “comadres” (sus amigas), que le han pedido que les enseñe sobre astronomía, ya que se han enterado de que hoy, Ashley es un orgullo para todo el país tras su descubrimiento.

Ashley La niña de 12 años fue reconocida por la NASA.

El pasado 27 de julio, el Centro de Planetas Menores (MPC), por sus siglas en Inglés, de la Unión Astronómica Internacional, confirmó el hallazgo del asteroide que realizó Ashley Martínez Ocampo, primera niña mexicana que logra un descubrimiento de este tipo.

“Al inicio sí me sorprendí mucho y me puse bien contenta, me sorprendí mucho; mi papá Andrés Eloy fue el que me avisó cuando llegó el correo (electrónico) yo estaba almorzando cuando bajó las escaleras y me dijo: oye, Ashley qué crees, te acuerdas de los asteroides que habíamos visto, pues resultó que sí es un asteroide y me emocioné mucho”, narró para El Financiero.

Ashley podrá ponerle el nombre al objeto que descubrió en marzo de 2021, bajo la supervisión de la Sociedad Astronómica Urania (SAU) después de que analizó más de 30 fotografías de diferentes zonas del cielo y, una vez que conozcan más detalles de su orbita en los próximos años. Por lo pronto recibió un diploma del IACS y la NASA.

Ashley. La menor descubrió un asteroide identificado como 2021 FD26

No obstante, Ashley aún espera que le confirmen el descubrimiento de otros cinco asteroides, pues es una forma de identificar nuevos objetos espaciales que estén cercanos a la tierra o que representen riesgo.

Autoridades deben apoyar a la NASA

Ashley hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para que apoyen a la ciencia, desde la la mejora de la educación, para que más niños y niñas mexicanas logren este tipo de reconocimientos internacionales.