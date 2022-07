Arzobispo de Guadalajara mantendrá recorridos, pese a retenes de la delincuencia

El cardenal José Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara, señala que él seguirá moviéndose por Jalisco sin mayor seguridad, pese a los retenes del crimen organizado.

Tras oficiar su misa dominical en la Catedral de Guadalajara, el prelado señaló que él no implementará un esquema de seguridad personal para continuar con su labor pastoral en todos los municipios que abarcan su diócesis, “yo seguiré moviéndome como ha sido, y como cuando les dije, que les compartí la experiencia, yo no fui agredido, amenazado, de decir estoy en peligro, me detuvieron para preguntarme quién soy, qué hago, a dónde voy y cuándo regreso, si a mí no me pasó una amenaza o advertencia, sigo actuando como yo lo hago”.

Robles Ortega dijo que en la reunión con Adán Augusto López Hernández, éste reconoció de la incidencia de retenes de la delincuencia organizada y que actualmente ya se retiraron, aunque la preocupación es por la nueva ubicación de esos bloqueos, “él sí reconoció que hay retenes del crimen organizado, reconoció que últimamente, de esos retenes de los que yo hablé, no hablamos de más, ya no están presentes, eso me dijo, y eso yo lo sabía por reportes de gente de la zona, que ya se están retirado los retenes, esta gente tiene que buscar otras formas, de una manera controlando, pero como retenes ya no están”.

Agregó que su encuentro con el responsable de las políticas públicas del país fue una visita oficial, y que se desarrolló en términos cordiales, “no pasó nada, lo recibí en calidad de secretario de Gobernación, tratamos el tema de la pacificación, que urge a México, del cese de la violencia, del tema de la corrupción, impunidad, todos esos temas condicionan a la paz, mientras no se haga cumplir la ley, no se establezca el estado de derecho, vamos a seguir padeciendo todos aquellos brotes de violencia que nos aquejan, sí hay una atención y preocupación de las instancias de gobierno de saber y entender que la paz la tenemos que construir todos, la sociedad, las instituciones no gubernamentales, todas las instituciones, tenemos que poner de nuestra parte para lograr la urgente pacificación de nuestro país”.

El purpurado explicó que el siguiente paso es empezar a ver resultados en materia de seguridad, “creo que el principio de solución es ubicar el problema, reconocer que existe y entonces darnos a la tarea de buscar la solución, yo supongo que eso seguiría, eso continuaría, pero yo no le pedí cuentas, no soy yo quien para pedirle cuentas, solamente compartimos la urgente necesidad de poner, todos unidos y armonizados nuestra parte para que el país reencuentre la paz, condición necesaria para el desarrollo y para vivir en paz”.

El encuentro fue solicitado por el gobierno federal, tras la declaración del prelado sobre la retención de la que fue objeto.

Por otra parte, el secretario de Gobernación reconoció durante su visita que: “nosotros tuvimos la información de que sí había esos retenes en las fechas en que estuvo ahí el señor cardenal; al día de hoy no tengo que, de ayer a hoy, haya sido detectado algún retén en el estado”.