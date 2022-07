¡Oasis en la sierra! Río Pilón ayudaría a combatir la sequía en Monterrey

Tras realizar un recorrido por la sierra del municipio de Rayones y mostrar la cantidad de agua que corre por el río Pilón, Samuel García, dijo que negocian con ejidatarios para que cedan sus excedentes de agua y poder llevarla a Monterrey y su zona metropolitana.

“Que belleza, estamos literalmente en un cañón y estamos haciendo lo posible para negociar con el sector agrícola, como en Las Lajas y Montemorelos, que mucha de esta agua llegue a la ciudad de Monterrey”, explicó el gobernador de Nuevo León, mientras mostraba en sus historias de Instagram la gran cantidad de agua que hay en esa región.

A cambio de ceder el agua, el gobernador ofreció apoyar al sector agricultor con la modernización del sistema de riego que permita eficientizar el uso del vital líquido.

También prometió apoyar con la limpieza de los canales, el desazolve y trabajar para eliminar las plagas que se encuentran en el afluente, para ello les garantizó la existencia de recursos suficientes.

En otra de las historias de su redes sociales, el gobernador se mostró optimista de poder llevar el vital líquido a la metrópoli regia.

“¡Monterrey, her we go! Pa’ allá vamos” comentó.

“Impresionante la cantidad de agua que sale de la sierra aquí de este venero y va pa’ la ciudad pronto, muy pronto”, agregó.

En un comunicado el gobierno del estado, informó que hubo una respuesta favorable de los agricultores, quienes dijeron estar en la mejor disposición de apoyar a Nuevo León.

El recorrido y las negociaciones las realizó acompañado por el Secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario, Marco González, de la alcaldesa Sandra Torres y de representantes de la CONAGUA.

El río Pilón nace en los límites con el estado de Coahuila, y cruza toda la zona de la sierra hasta llegar a la región citrícola del estado.

La zona del recorrido, donde se negocia con agricultores está a unas tres horas de Monterrey.

Las autoridades no informaron cuál será la estrategia para llevar el agua de esa región a los municipios metropolitanos, una vez que se llegue a un acuerdo con los pobladores.

El pasado 12 de julio, durante la visita del secretario de gobernación, Adán Augusto Lopez, el sector agrícola dio a conocer que cedería al estado el 50 por ciento de sus derechos.