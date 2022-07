Parapléjico por una caída en la escuela: Los cabos sueltos en el caso del menor Isaac Gabriel

Isaac Gabriel, el menor de 11 años que quedó parapléjico tras sufrir una caída en su escuela durante el recreo, fue dado de alta la mañana de este martes del Hospital del Niño y la Mujer de Querétaro, luego de permanecer 104 días hospitalizado.

El menor, quien soñaba con ser futbolista, salió en ambulancia, atado a una cama y con daño neuronal de por vida.

“Entregué a un niño un 30 de marzo caminando en una escuela, consciente, sonriente, y después recibí un niño mal, y hasta hoy tengo la oportunidad de tenerlo en mi casa con sus hermanos, pero me lo llevo en cama”, expresó Citlally Magali Maya Aboytes, madre de Isaac.

El menor de 11 años de edad, sufrió una caída que le provocó un daño neuronal y para lo cual requerirá de mucha terapia para mejorar su motricidad.

El accidente de Isaac ocurrió el pasado 30 de marzo cuando estaba en receso de turno matutino en la escuela República Francesa en la capital queretana.

Tras ser trasladado al Hospital del Niño y la Mujer, entró en un paro, y tras superarlo, fue diagnosticado con un daño neuronal.

La señora Citlally Magali Maya Aboytes, explicó que los médicos le informaron que el alta del hospital se le dio a Isaac porque médicamente se encuentra estable y con sus defensas altas; sin embargo, el niño “no se puede mover, ni sentar, ni hablar, ni deglutir”.

Las lesiones del menor son de por vida

“Sí señor. Isaac tendrá que recibir terapia física, rehabilitación”, dijo Manuel Alcocer, director del Hospital.

“El niño sigue igual, hay que ver si responde a las rehabilitaciones que se puedan dar, y hasta el momento está estable, pero no está consciente ni tiene movilidad”, detalló la madre de Isaac.

Doña Citlally lamentó que, a pesar de que la vida de su hijo y la de su familia cambió para siempre tras el incidente, hoy la maestra y la directora de la escuela República Francesa siguen laborando en la primaria “como si nada”.

La familia de Isaac se muestra indignada, pues por parte de las autoridades, el único apoyo que han recibido es el ofrecimiento de una beca escolar para Isaac, lo que consideran una burla.

“Él lamentablemente su sistema locomotriz, neuronal está fuera de sí, entonces un regreso a clases es imposible…fue ofensivo para mi, fue indignante, la situación que me ofrecieron esa beca, fue dolorosa, como que no entienden el daño que se le provocó a mi hijo después de no saber actuar a tiempo (...) La escuela como tal sigue laborando, la maestra tiene su vida como siempre, cotidiana, y la directora, no se ha llegado a un proceso, las maestras siguen laborando normal”, dijo.

Para Isaac y su familia, las cosas siguen sin pintar bien, pues su madre -quien es el sustento económico de su familia-, fue despedida hace una semana por su empleador, por las salidas que tenía que hacer para acudir al hospital, con su hijo.

Los hermanos de Isaac le prepararon el regreso a su casa, donde le acondicionaron una recámara para que pueda recibir una atención especializada. Isaac Gabriel regresó a su casa, pero no como deseaba, pues ya nada será igual.

A la salida de Isaac del hospital, no asistieron autoridades educativas de Querétaro, como sí lo hicieron ayer lunes durante el alta de Juan Pablo, el menor quemado por sus compañeros de telesecundaria y quien también estaba hospitalizado en el Hospital del Niño y la Mujer.

La Fiscalía General de Querétaro aún tiene abierta la carpeta de investigación para conocer qué fue lo que ocurrió.

La autoridad judicial está investigando si los docentes tienen alguna responsabilidad porque no le dieron atención médica oportuna al menor, al no solicitar ayuda y minimizar el accidente.