‘¿Creen que iba huyendo?’: ‘El Bronco’ cuenta ‘la verdad’ de cómo fue detenido

Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’, publicó este viernes en sus redes sociales una carta donde revela cómo ocurrió su detención en el municipio de General Terán el pasado 15 de abril.

En la carta, ‘El Bronco’ negó que iba huyendo de la justicia, como lo aseguró el gobernador Samuel García.

Señaló que se dirigía a una reunión con un grupo de amigos a un rancho, en el ejido La Joya.

“¿Ustedes creen que iba huyendo si siempre he sido custodiado por empleados de la Secretaría de Seguridad? Los vehículos que siempre me movían son propiedad del Gobierno y cuentan con localizadores satelitales y los mismos escoltas usan la red de radiofrecuencia del Gobierno, y donde el supuesto delito que se me acusa tenía desde 2018 en investigación y nunca fui enterado ni notificado del caso, para poder afrontarlo”, relató en su carta.

En la misiva, el exmandatario de Nuevo León señala que fueron sus propios escoltas quienes primero se adelantaron para pedirle al chofer que detuviera el vehículo, por un supuesto incidente de inseguridad que había más adelante.

Después de 15 minutos, uno de los escoltas se acerca y le dijo que tenían una orden de aprehensión en su contra. Él pensó que se trataba de una broma.

“Le pregunté ‘¿me la enseñas?’, cosa que no hizo, y así estuvimos hasta que con mi insistencia solo me mostró una en su teléfono celular; yo le exijo que me la muestre en físico y solo me respondía que no podía hacerlo porque no la traía”, contó.

“Finalmente, recibe la llamada de algún jefe de él y le ordena me suba de cualquier forma a su patrulla, mismo que yo accedí solo. Ya que llegamos al poblado de General Terán, ahí nos interceptó otra patrulla con otros agentes ministeriales donde ya traían la orden y me la mostraron, y así me llevaron hasta la Agencia Estatal de Investigaciones”, relató.

‘El Bronco’ acusó que fue fotografiado por los agentes y posteriormente exhibido.

“Previo a todo, los mismos policías estuvieron tomando fotos e imágenes, las cuales fueron publicadas en los medios, gracias a la declaración pública del Gobernador, donde él personalmente en sus cuentas de redes publicó esta noticia mucho antes de que se me mostrara la supuesta orden de aprensión”, criticó.

La carta concluye con la frase “Vas a juzgar después de leer mi relatoría respecto a lo que verdaderamente pasó”.