Adalina Ávila, esposa de ‘El Bronco’, pide ayuda a AMLO: ‘Jaime es un preso político’

Jaime Rodríguez Calderón es un preso político del gobierno de Nuevo León, acusó este miércoles Adalina Dávila, esposa del exgobernador.

“Hace casi 50 días Jaime fue detenido, procesado y exhibido de una manera denigrante e ilegal; como sabemos, está recluido por un supuesto delito electoral. A la fecha no hay un juez competente y al que lo vinculó, ya no sabe ni que hacer. Ante los hechos, no cabe duda que Jaime es un preso político del gobierno de Nuevo León”, dijo en un video.

El material está dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador; al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

“Usted ha dicho reiteradamente que en su gobierno no hay lugar para los abusos de poder. Señor presidente, le externo mi preocupación no solo por la situación que vive mi familia, sino también por todas las familias de Nuevo León, si esto sucede con quien fuera alcalde, diputado, gobernador y ex candidato a la presidencia de la República, que nos espera a los ciudadanos que habitamos en este estado”, agregó.

En la última semana, el exgobernador de Nuevo León ha presentado complicaciones de salud y sus médicos y familiares han acusado de negligencia al gobierno estatal.

La defensa de “El Bronco”, busca que debido a su situación de salud, el excandidato presidencial no regrese al Centro de Reinserción Social de Apodaca número 2.