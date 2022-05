Comunidades no han visto beneficios prometidos por Tren Maya: Pedro Uc Be

Las comunidades del sur del país no han visto los beneficios prometidos en la construcción del Tren Maya y pidieron que el gobierno federal cancele el megaproyecto ferroviario que pretende conectar el sureste del país.

En el Meet Point de El Financiero, Pedro Uc Be, señaló que el gobierno prometió la construcción de hospitales, centros de educación y obras de infraestructura, pero a dos años del inicio de la construcción, las comunidades no han recibido esos proyectos.

Uc Be aseveró que las comunidades no fueron consultadas para la construcción del Tren Maya.

“Eso no fue consulta, fue propaganda, corrompieron a la gente, no había mayor presencia de mujeres, lo que dice el convenio 169 dice que se tiene que hacer la consulta de forma correcta, es allí en donde está el problema de las medias verdades, en la boleta hay una lista de beneficios que se les ofrecen, pero no ha habido nada”, remarcó.

El activista y escritor maya dijo que la cancelación del proyecto es complicada, pero aseguró que el gobierno no puede usar el nombre de las comunidades para continuar con el proyecto.

El Tren Maya es una obra prioritaria del gobierno federal, la cual tendrá un costo que ronda los 230 mil millones de pesos.

Luego de que un grupo de buzos presentara una demanda de amparo en contra del tramo 5 del Tren Maya, el juzgado primero del Distrito de Yucatán otorgó la suspensión provisional.

El juez Adrián Fernando Novelo Pérez determinó que la suspensión es procedente por la falta de un estudio de impacto ambiental para realizar la obra, y con el fin de evitar daños inminentes al medio ambiente de difícil o imposible reparación.

Será hasta el 13 de mayo cuando decida si concede o no la suspensión definitiva de la obra de construcción.