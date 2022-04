Marchan mujeres y familiares de Evelin para exigir justicia por su feminicidio

Cuernavaca, Mor.- Con girasoles en manos, con globos y vestidos de blanco, familiares, amigos y colectivos feministas de la región Oriente de Morelos marcharon la tarde de este domingo en el primer cuadro de Cuautla para exigir justicia por el feminicidio de Evelin Afiune.

A petición de la familia de la joven de 24 años, la manifestación fue pacífica y se pidió que cada quien llevara un girasol, pues era la flor favorita de Evelin.

La principal exigencia de quienes hoy marcharon fue contundente, “justicia para Evelin” y la detención inmediata de él o los presuntos feminicidas de la joven quien acababa de graduarse.

El pasado 24 de marzo, Evelin acudió a una entrevista de trabajo en una cafetería de franquicia ubicada en el Centro de la ciudad, con base en imágenes de cámaras de videovigilancia, minutos antes de desaparecer un hombre se reunió con ella en ese lugar.

Tras no volver a su casa, su familia denunció a la Fiscalía General del Estado para localizarla. Sin embargo, dos días después su cadáver fue localizado en un canal de agua en el poblado de Santa Inés, de dicho municipio.

“Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, “Ni una más? Ni una más, ni una asesinada más”, fueron las principales consignas que vitorearon las personas que partieron de la Alameda de Cuautla hacia el Zócalo, entre las que se observaron, eran sus compañeras de la universidad.

No obstante, los diversos colectivos feministas sumaron a la petición de justicia otros casos de mujeres asesinadas y otras más desaparecidas, la mayoría de ellas sus edades oscilan entre los 16 y 25 años.

Feminicidio Marchan par exigir justicia por joven muerta (Especial)

DESCARTA ALCALDE DE CUAUTLA RED DE TRATA

En entrevista para EL FINANCIERO, el presidente municipal de Cuautla, Rodrigo Arredondo, descartó que los casos de feminicidios y desaparición de mujeres en esta localidad se deba a una posible red de trata de personas o una banda que se dedique a enganchar a jovencitas mediante la oferta de empleos.

“A nosotros no nos compete esa parte, no es que me haga a una lado, todas estas investigaciones las hace la Fiscalía, obviamente la ciudadanía está muy enojada, como tú y yo (...) Muchas de las situaciones es la propia delincuencia organizada, no es solamente en Cuautla, si no en todo el estado y el país; es una situación de pérdida de valores”, expresó.

Señaló que si no se trabaja en la prevención del delito, a través del arte, la cultura, el deporte y más, continuará la pérdida de valores, por eso dijo que en Cuautla se están reactivando talleres para trabajar en esta problemática.

En lo que va del año, la FGE estima alrededor de cuatro feminicidios; en 2021 se tuvo el registro de 27.

Este día, se reportó el asesinato de cuatro mujeres en Tlaltizapán y Cuernavaca; una más fue trasladada a un hospital de Temixco, ya que fue atacada junto a su novio.

Dos de ellas fueron localizadas muertas en Temilpa-Nuevo Moyotepec, ambas presentaron huellas de torturas. El otro ataque ocurrió en la colonia Antonio Barona en Cuernavaca, en el Puente Universo.