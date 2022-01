‘Carrera’ por el sindicato petrolero: César Pecero inicia campaña en refinería en Salamanca

GUANAJUATO.- César Pecero Lozano, uno de los 25 candidatos que aspiran a ocupar la secretaría general del Sindicato Petrolero de la República Mexicana (STPRM), que dejó acéfala Carlos Romero Deschamps, arrancó su campaña este viernes en la Refinería ‘Ing. Antonio Amor de Salamanca, Guanajuato.

El aspirante a suceder a Carlos Romero Deschamps se apostó desde las 6:30 de la mañana en la puerta 4 de la Refinería de Salamanca para pedir el voto de los trabajadores sindicalizados.

César Pecero saludó y pidió el voto a su favor, pero además hizo llegar sus propuestas a los trabajadores.

El aspirante a líder petrolero nacional dijo que inició su campaña en este municipio porque fue el primer municipio que visitó en la ‘Cruzada por la Democracia’.

”Hoy comienza de nuevo el acercamiento con los trabajadores petroleros: les pedimos que nos escuchen, que sepan que venimos porque queremos transformar y cambiar el sindicato petrolero. Estoy seguro que los trabajadores petroleros de la sección 24 y los de las otras 36 secciones petroleras quieren un cambio en su sindicato. Este día he regresado a recibir las quejas y las peticiones de todos los trabajadores, he escuchado su sentir, sus necesidades… la mayoría me dicen que quieren un cambio total. (…) Tenemos que recuperar todo lo perdido: son tres décadas de atrasos”, precisó.

Pecero Lozano resaltó que ha llegado el momento para que los trabajadores recuperen la verdadera fuerza sindical contra amenazas, violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, pagos por un ascenso o violaciones a los escalafones que, acusó, se registraron en gestiones anteriores.

”Hoy les pido que no seamos cómplices de aquellos que no quieren el progreso de las familias petroleras, decidamos por lo mejor para nuestros hijos, hoy es el momento del cambio, por eso les llamo a votar por su servidor porque vamos a dejar legado porque lucharemos por las becas, mejores canastas básicas, pero sobre todo por la verdadera transformación del sindicato petrolero”, señaló.