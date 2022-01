El ‘poncha llantas’ no los detendrá: usuarios evaden pago de peaje en Ecatepec

Ecatepec, EDOMEX. A pesar del sistema “poncha llantas” que la empresa concesionaria del Circuito Exterior Mexiquense (CEM) puso en operación el pasado 18 de enero en la caseta “Las Américas”, ubicada en Ecatepec, los usuarios continúan evadiendo el pago del peaje.

Usuarios justificaron su proceder al señalar que el tramo carretero es muy caro, y que el sistema “poncha llantas” es anticonstitucional porque no solo daña la propiedad privada, también impide el libre tránsito por las vías de comunicación del país.

En redes sociales, tanto la empresa concesionaria como particulares han subido videos para documentar los hechos. En uno de ellos, un grupo de personas que señala que la gente debe defender el libre tránsito, por unos momentos toman la caseta y dejan pasar a los usuarios alentándolos a no pagar el peaje.

En otros, los automovilistas utilizan pequeñas rampas portátiles para poder librar el sistema “poncha llantas”, pero son los choferes de transporte público y de carga los que en mayor medida evaden el peaje.

Un usuario señaló que con el simple hecho de bajar de su unidad y levantar la pluma de la caseta, en automático se desactiva el sistema “poncha llantas” y los vehículos puedan pasar sin ningún problema; incluso filma cuando lo hace y conmina a los automovilistas que vienen detrás de él a hacer lo mismo para evadir el pago.

“No empujen la pluma, bájense y levántela, así puedan pasar sin problema”, es la consigna para quienes se quiere ahorrar más de 120 pesos por ir regresar al municipio de Netzahualcóyotl utilizando esta vía.

De acuerdo a personal de las casetas, en varias ocasiones esta actitud casi provoca que varias personas sean atropelladas por camiones de carga que no se detienen en la caseta, “pero afortunadamente hasta el momento solo ha quedado en sustos”, apuntaron.

Incluso, comentaron que policías ministeriales evaden el pago levantando la pluma cuando el operador de la caseta no los deja pasar gratis, a pesar que muestran su placa y arma de cargo.

Pero los que más evaden el pago de peaje son los motociclistas. Ellos pasan a toda velocidad y a un costado del ya famoso sistema “poncha llantas”. No se detienen, prácticamente son los dueños del camino.

“Nunca la hemos pagado, no solo es muy cara, es un tramo corto y en varias partes no se encuentra en buenas condiciones, si fuera más barato igual sí pagábamos, pero qué le vamos hacer, tenemos que circular y un pocha llantas no nos va a parar”, señalan mientras sonríen y se alejan haciendo rugir los motores de sus “caballos de acero”.