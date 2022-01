Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, da positivo a COVID-19

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se efectuó una prueba de COVID-19 la tarde-noche del miércoles, y su resultado fue positivo, confirmó el mandatario jalisciense. Por esta razón, inmediatamente tomó la decisión de aislarse.

Su estado de salud fue difundido en sus redes sociales, y en el video aparece vistiendo una chamarra de pants del equipo de futbol Charros de Jalisco.

“Fíjense que ayer por la tarde me confirmaron de algunos casos de compañeros de trabajo, muy cercanos, con los que estuve en contacto los últimos días, que salieron positivos, y por eso me hice una prueba ayer por la tarde-noche. De la cual me pasaron los resultados hoy muy temprano y quiero informarles que salí positivo a COVID”.

En desarrollo *