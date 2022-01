Jalisco emprende acciones para reforzar medidas contra el COVID

Jalisco registra un máximo histórico en casos activos de COVID-19, con 15 mil 991, reconoció el Gobernador Enrique Alfaro, quien se congratuló de los resultados en el primer fin de semana de las nuevas medidas restrictivas en los establecimientos de altas concentraciones de personas.

El mandatario expuso acciones para reforzar las medidas anticoronavirus, impuestas desde el pasado viernes, consistentes en restricciones para acceder bares, casinos, antros, centros nocturnos, y cualquier evento masivo, ya que se debe condicionar el ingreso con el certificado de vacunación, ya sea con una dosis o esquema completo, o en su caso una prueba negativa PCR con vigencia no mayor a 48 horas.

El mandatario aseguró que la atención médica no está comprometida ante los casos positivos en el personal de Salud, informó del contagio a 801 trabajadores de los servicios de salud, la plantilla asciende a 22 mil trabajadores, y en el caso de hospitales civiles hay 355 contagios de entre 7 mil 600 empleados, “en este momento no está comprometida la capacidad de atención médica en nuestro sistema de salud, estamos haciendo una serie de acciones desde trabajos de tiempo extra, la habilitación de suplencias en fin estamos con capacidad de respuesta, pero es un tema que estamos monitoreando porque más allá del porcentaje de ocupación hospitalaria este es una variante que si tenemos que estar checando de manera permanente para que no se vaya a comprometer nuestra capacidad de atención”.

También apeló a la consciencia del empresariado jalisciense, “vamos a desarrollar un esquema de autorregulación en empresas para el uso del home office en empresas donde sea posible. Es decir, vamos a iniciar una campaña de concientización para que las empresas que puedan desarrollar un esquema de trabajo en casa lo haga de manera voluntaria”.

También se trabajara en supervisar que los operadores del transporte público impidan el abordaje de pasajeros sin cubrebocas. También se supervisará la limpieza de cada vehículo antes de iniciar, y concluir su ruta, para que quede debidamente sanitizado.

Durante los operativos montados desde 2020, se sancionaba a los choferes que conducían sin cubrebocas, lo llevaban mal puesto, o que permitían el ascenso de pasajeros sin él, fueron multados más de 300 operadores.

Así mismo se supervisará que todos los establecimientos cumplan con la aplicación de gel a clientes y comensales, y que éstos sean obligados a usar el cubrebocas durante su estancia en los locales. La omisión y el incumplimiento de las medidas será sancionado por personal municipal.

Los montos de las actas de inspección varían dependiendo de la gravedad, por ejemplo, si hay resistencia del encargado a la diligencia de supervisión, las sanciones pueden ser de 168 a 3 mil 377 pesos, y por no tener implementadas las medidas al interior, las sanciones van desde 2 mil 274 pesos a los 24 mil 723.