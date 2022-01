¿Y el INAH en dónde estaba?: AMLO reprocha construcción de torre en centro histórico de Veracruz

El presidente Andrés Manuel López Obrador le reprochó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) la construcción de la Torre Xiconténcatl en el Puerto de Veracruz, un polémico desarrollo inmobiliario que afecta el paisaje urbano de uno de los lugares más emblemáticos del país.

“Es completamente ilegal y la pregunta también es: ¿Y el INAH en dónde estaba? Siendo autocríticos. Estoy seguro de que se va a detener la construcción y se tiene que ajustar a la realidad”, aseguró.

Explicó que el edifico de departamentos perjudica el valor histórico del puerto, por lo que nunca debió permitirse su construcción.

“Esa construcción no debió autorizarse con esa altura, imagínense en el puerto de Veracruz, en el malecón, donde esta el faro junto, autorizan un edificio de varios pisos, un “adefecio”, no tiene nada que ver con la belleza del puerto de Veracruz, con su historia”, espetó.

El presidente considera que los permisos de construcción son resultado de actos de corrupción e hizo un llamado a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para tomar cartas en el asunto y poder “castigar” a los responsables.

El mandatario también pidió realizar un reportaje desde el gobierno para informar a la gente sobre la situación y la importancia histórica del lugar.

“Ahí se dictaron las Leyes de Reforma del presidente Juárez; se defendió a Mexico de la invasión estadounidense de 1914; se defendió al país cuando la intervención francesa; se consumó la Independencia de México cuando se expulso a los últimos soldados españoles que estaban atrincherados, es toda la Historia de México, cómo van a poner un edificio así, es realmente un abuso”, agregó.

¿Qué dice el INAH?

El instituto emitió un comunicado en junio del año pasado en el que aclaró que no cuenta con las facultades para impedir la construcción de la Torre Xiconténcatl pues se localiza fuera del perímetro de la Zona de Monumentos Históricos y no colinda directamente con algún Monumento Histórico en particular.

“... el INAH no tiene competencia legal para autorizar o regular obras de construcción en dicho lugar, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos”, reza en la página.

Sin embargo, comparten el punto de vista del presidente y consideran que se deben “buscar las vías para detener y corregir esa construcción inadecuada y aparatosa”.

El instituto aseguró que en febrero del año pasado se realizó una solicitud al entonces Presidente Municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, y en abril del mismo año al Gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, para revocar la autorización y detener la edificación por no contar con los permisos adecuados.