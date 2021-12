Sinaloa impide llegada de 2 cruceros con un centenar de contagiados

El secretario de Salud estatal, Héctor Melesio Cuén Ojeda, informó este martes 28 de diciembre la cancelación de la llegada de dos cruceros en Sinaloa, uno a Mazatlán con alrededor de 4 mil pasajeros y otro a Topolobampo con un total de mil 219 pasajeros.

La decisión se tomó como medida preventiva, ya que en las embarcaciones se registraron casos positivos al COVID-19.

Cuén Ojeda detalló que en el crucero que llegaría a Mazatlán se reportaron 75 integrantes de la tripulación como casos positivos a COVID, además de 6 turistas.

En el caso del crucero que arribaría a Topolobampo, se registraron 19 casos positivos entre pasajeros y tripulación, por lo que se canceló su desembarco.

“Esto es una instrucción ya, yo tengo la competencia aquí en Sinaloa, ayer platique con el gobernador y él me dijo ‘es una responsabilidad tuya’, es lo que él me dijo ‘y una cosa si te encargo, pon por delante el interés de la ciudadanía, pon por delante la salud y la vida de ellos’, de tal manera que, en ese tenor estamos trabajando desde luego que la decisión no fue de manera aislada”, informó.

El también Director de Servicios de Salud manifestó que ayer mantuvo una reunión vía zoom con empresarios de ambos cruceros, en la qie participaron ciudadanos de Estados Unidos, empresarios de México, así como autoridades locales.

Tras la reunión, se decidió evitar el desembarco de los dos cruceros en Sinaloa y posteriormente se envió una carta a capitanía de puerto para girar la instrucción.

El funcionario estatal aclaró que, en caso de no tener casos positivos a COVID-19, no habría restricción para la llegada de otros cruceros en los puertos del estado.

Indicó además que ante la llegada de la variante ómicron a Sinaloa, con un caso positivo y 4 sospechosos, la Secretaría de Salud reforzará las medidas de prevención.

Tras la cancelación del desembarco de dos cruceros en Sinaloa, adelantó que en los próximos días darán a conocer las medidas para vuelos internacionales, que incluirán pruebas COVID al azar.

“Esta nueva variante ómicron es muy importante comentar que el protocolo de prevención es exactamente el mismo que para la variante delta. Es muy importante usar cubrebocas estés vacunado o no, porque hay que recordar que la vacuna no nos protege en un 100 por ciento.

“Muchas veces lo que hace la vacuna es enmascarar la enfermedad, pasa una situación asintomática y eso tiene como consecuencia que estés contagiando a mucha gente porque andamos confiados y en ese tenor el uso del cubrebocas juega un papel muy importante, la sana distancia, el aseo de manos de manera permanente, esto hay que seguirlo teniendo”, puntualizó.

Agregó que, si bien Sinaloa no registra aún un incremento en el número de casos positivos, otros estados como Quintana Roo han tenido un aumento de más de 100 por ciento, al igual que Baja California Sur.

Este martes 28 de diciembre, las secretarías de Salud y Turismo federales insistieron en que México recibirá cruceros aunque entre los viajeros se encuentren personas contagiadas de COVID-19.

Anunciaron que la medida es acorde con lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El documento apunta que, en caso de que las personas que viajan en los cruceros presenten síntomas de COVID-19 o una prueba positiva al virus SARS-CoV-2, se les proporcionará la atención médica requerida.

“Las personas asintomáticas o con un cuadro leve se mantendrán en cuarentena preventiva, y aquellas que presenten síntomas de gravedad serán atendidas en los hospitales de las ciudades en las que se encuentren”, añade.

Agrega que las personas que no presenten síntomas podrán hacer sus actividades turísticas con respeto a las medidas básicas de prevención: uso correcto de cubrebocas, lavado frecuente de manos con agua y jabón o uso de alcohol-gel al 70 por ciento y sana distancia.

Además de la cancelación del desembarco de dos cruceros en Sinaloa, autoridades de Jalisco han tomado la misma decisión dos veces en menos de una semana.