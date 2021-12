Oposición en los estados, deben entender que ya no hay cabida para chantajes y confrontación: Mario Delgado

Jiutepec, Mor.- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se refirió al actuar de la oposición en las entidades, como en Morelos, y los conminó a dejar de lado los ‘chantajes’ y ‘la provocación’, que se utilizaba antes para alcanzar acuerdos o la aprobación de reformas; prueba de ello, dijo es la reunión que sostuvo ayer el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, con el secretario de gobernación, Adan Augusto.

“En Morelos, pero sobre todo los dirigentes de la oposición, vean lo que está ocurriendo a nivel nacional, donde el gobierno ha abierto la puerta (…) qué bueno que la oposición, cuatro años después ha visto que no es con chantaje y no es con provocaciones, ni campañas negras o mediáticas como se avanza; eso ya se acabó, si realmente quieren representar a la parte de la sociedad, que reconocemos que representan, entonces tengamos otro tipo de diálogo, en favor de la gente y no con balandronadas”, reiteró.

Delgado refirió que tuvieron que pasar tres años y medio, desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, para que la oposición a nivel nacional, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza tuvieran claro que el país ha cambiado, por lo que dijo, que estas fuerzas políticas deben estar a la altura de la ciudadanía que representan.

Por tanto, en su visita al estado, respaldó a la bancada de Morena, que en días recientes recibió un “madruguete” por parte de diputados del PAN, PRI, MC y Nueva Alianza, al pretender remover de la Junta Política y de Gobierno a la morenista Paola Cruz y quitarles comisiones a todos los que conforman la 4T, sólo con 11 votos, de 20 que se necesitan y en una sesión fuera de legalidad.

Por lo que, Delgado les advirtió que los diputados de otras fuerzas políticas, que no pueden meterse en la vida interna de la bancada de Morena, pues no son ellos quienes determinan qué legislador debe reemplazarla, en dicha posición que por mayoría le corresponde al partido guinda, porque además, dijo, no es una cargo en el que ellos tengan intervención.

“Imagínense que nosotros que tenemos mayoría en la Cámara de Diputados, si el día de mañana decidiéramos quitarle al PRI y al PAN todas sus comisiones, imagínense lo que pasaría; porque lo podríamos hacer tenemos los números para hacerlo, pero no somos iguales, somos demócratas y privilegiamos el diálogo”, ejemplificó.

Asimismo, negó que persistan los famosos “moches” que anteriormente se utilizaban para la compra de conciencias, por parte de quienes están en los gobiernos y así dar paso a las iniciativas que buscan aprobarse, acto que dijo es “cosa del pasado”.

Ello en respuesta al presunto intento de compra de conciencias por parte de autoridades estatales hacia diputados opositores a la 4T, que fue denunciado por el legislador de Nueva Alianza, Agustín Alonso, para aprobar el paquete económico 2022.

Delgado llamó a la oposición en las entidades a terminar con las campañas negras y/o espectáculos mediáticos con los que se va a trabajar a favor de la gente, porque consideró que es vergonzante lo que ocurrió entre diputados morelenses.

Por tanto, señaló que la diputada de Morena, Paola Cruz, seguirá como presidenta de la Junta Política y las legisladoras que tienen a cargo su comisión, seguirán ahí, a pesar de que tengan 11 votos de 14 que requerirían los diputados morelenses de oposición.

“Es que todos entendamos los nuevos tiempos que vive nuestro país, podemos tener un diálogo respetuoso, democrático, pero eso debe ser absolutamente transparente, no puede haber ningún acuerdo en que la ciudadanía no pueda enterarse, pues se recaería en lo que ocurría en el pasado”, señaló.

Por último, Delgado no quiso anticiparse a quién pudiera ser la o el candidato a la gubernatura morelense, pues dijo que es muy pronto para que los integrantes de la “cuarta transformación” piensen en el 2024. Y agregó un llamado a los dos diputados locales de Nueva Alianza, Agustín Alonso y Verónica Anrubio, a alinearse al proyecto obradorista, como lo hicieron para alcanzar el cargo o renunciar.

PAN BAJA TONO DE LA CONFRONTACIÓN

Antes de la visita del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, la dirigencia estatal del PAN, a cargo de Dalila Morales, ofreció una rueda de prensa en el Congreso del Estado, en el que anunciaron que los cuatros diputados que integran la bancada albiazul van a respaldar el proyecto de presupuesto económico 2022, que presentó el gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

“Por ello, le decimos al Ejecutivo (Cuauhtémoc Blanco) que vamos a respaldar la propuesta realizada por él, en el presupuesto de egresos 2022, del aumento equivalente a 297 millones de pesos, a favor de los municipios, pero, no nos quedemos ahí, vamos juntos a la reforma del artículo 6 de la ley de coordinación hacendaria del Estado de Morelos”, aseveró.

En este acto, el presidente de la mesa directiva del Congreso de Morelos, Francisco Erick Sánchez Zavala, reconoció que “intereses oscuros” empañaron el debate del análisis del presupuesto, aunque aceptó que seguirá coincidiendo con diputados del autodenominado G-11, es decir, legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.