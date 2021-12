Jalisco lanza plataforma para tener ‘checado’ al COVID: Notificará de contagios a usuarios

El Gobierno de Jalisco anunció la entrada en operación de una herramienta digital denominada Radar Jalisco Notificaciones de Exposición, dispuesta para teléfonos móviles, que podrán identificar personas en riesgo de contagio, y la cercanía con el usuario del aparato.

El modelo de detección opera a través del sistema Bluetooth de los teléfonos inteligentes y funciona mediante un código que identifica a otro usuario de telefonía celular que eventualmente padezca la enfermedad, y hace las notificaciones.

La plataforma tecnológica fue presentada por la titular de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, Ana Bárbara Casillas

“La utilidad de conocer si estuviste con algún contacto positivo, será muy relevante para las decisiones que toma uno en su vida personal, por ejemplo: si a mí me llega una notificación, y yo tenía planeado ir con mis abuelos, pues me voy a detener de ir con mis abuelos, que son más vulnerables”, comentó.

Los aparatos pueden recibir una invitación, y solo tendrán que aceptar incorporarse a la plataforma, misma que no genera algún costo, y será operada por los sistemas operativos IOS y Android.

Por su parte, el coordinador general de Innovación Gubernamental, Mario Arauz Abarca, informó que la herramienta digital entra en funciones a partir de esta fecha.

”Esta tecnología ha sido desarrollada por Apple y Google, no es una aplicación, es una actualización al sistema operativo de iPhone y celulares con Android; la herramienta no realiza ningún seguimiento de las personas, no registra la ubicación de las personas, ni comparte datos de identidad, la herramienta oculta en todo momento la personalidad del individuos a través de códigos aleatorios y lo hace a través de Bluetooth, el teléfono va detectando otros Bluetooth cercanos a él”, abundó.

Agregó que los dispositivos se conectan vía Bluetooth e intercambian códigos de manera anónima, y si alguna persona resulta positiva al virus, da aviso al sistema, para que la aplicación envíe una alerta de posible riesgo a quienes estuvieron en contacto con ella durante los últimos 14 días.

La actualización digital se hace a través de gobjal.mx/RadarJalisco, expuso el funcionario, ”el sistema en todo momento respeta la privacidad, ya que el intercambio que hace de estos códigos entre teléfonos se generan de manera aleatoria, y cambian cada diez o veinte minutos, y las personas que van haciendo una base de datos de todos estos ‘saludos’ generados, si doy positivo y retroalimento esta herramienta, se envía a los teléfonos celulares esos códigos, y si llega a mi teléfono, éste va a saber que estuve expuesto”.

La función digital no tiene acceso a fotografías, contactos, mensajes ni información existente en los teléfonos móviles.