Nissan alista cierre de su línea uno en planta de Morelos

Nissan no se va de Morelos, si no que se reforzará la línea dos. (Verónica Bacaz)

En próximos días se dará por concluido el cierre de la línea uno de la planta armadora de Nissan Mexicana ubicada en el municipio de Jiutepec, esto a consecuencia de que algunos modelos de esta ensambladora dejarán de producirse, confirmaron autoridades estatales y de la empresa.

“Es un asunto que desde febrero (de este año) se había contemplado el cierre de la línea uno y continuar con el cierre de la línea dos”, confirmó este miércoles la titular de la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Económico del Gobierno de Morelos, Ana Cecilia Rodríguez González.

Si bien, se buscó al área de comunicación externa del corporativo de Nissan, en la Ciudad de México, estos respondieron que estaban trabajando desde casa.

La responsable de la política económica en la entidad mencionó que “no se necesitaba” precisar la cifra de empleados que han sido dados de baja a partir de esta decisión para “no generar” (incertidumbre) ya que incluso, añadió, algunos de ellos han sido jubilados.

“Nissan ha sido muy responsable y es un asunto que ha venido trabajando desde enero por cuestiones de mercado; ellos ya estaban en ese entendido, han ido jubilando personas no se puede hablar de despidos masivos, porque han trabajado de una manera responsable y preservando siempre el ingreso de las personas”, abundó.

No obstante, señaló que tanto las autoridades estatales como de la planta, desde la fecha en mención han establecido diálogo para desarrollar nuevos productos que se fabriquen en Morelos y de esta manera abrir nuevas fuentes de empleo.

Asimismo, Ana Cecilia Rodríguez explicó en entrevista para El Financiero que si bien este asunto genera preocupación, no habrá afectación a los proveedores y negocios que están alrededor de Nissan en Jiutepec, pues insistió que su línea dos sigue activa, por lo que reiteró no debe causar pánico.

Ya que así, como han jubilado a algunos empleados, otros más se enviaron a Aguascalientes.

Y es que otra de las crisis que también ha afectado a este sector, es la escasez de semiconductores, por lo que en algunas semanas han llevado a cabo algunos paros técnicos.

“Nissan no se va, si no que se refuerza la línea dos, por cuestiones de Mercado, por tanto los negocios de los alrededores, como de refacciones, laboratorios y más, seguirán funcionando; es una cuestión normal que haya cambios, es decir, no tendremos un cascarón vacío y personal desempleado”, aseguró.

Y, aunque directivos y autoridades de gobierno de Morelos no precisaron el número de despidos que se podrían presentar con este cierre, fuentes consultadas por este medio revelaron que son entre 600 y 700 trabajadores que ha sido dados de baja desde que en el mes de febrero se tomó la decisión.

Sin embargo, al buscar la respuesta puntual por parte de directivos de la misma, estos pidieron que se buscara al personal de comunicación externa del corporativo de la empresa nipona, quienes respondieron que en breve brindarían información, ya que ese encuentran laborando desde casa.

Hasta el cierre de esta edición, no se había obtenido respuesta del área mencionada a cargo de una persona de nombre Lucia Serna.

Asimismo, se buscó al vocero del sindicato de Nissan, sin embargo, Jesús Abúndez mencionó que hace unos días hubo relevo de dirigencia y que, Leonardo Herrera Abarca “estaba ocupado en su registro”.

Legisladores preocupados

Al ser Nissan una de las empresas más importantes de la entidad, por ser la que emplea mayor número de personas y, por el motor económico que representa para la zona metropolitana de Cuernavaca, hace unos día, el diputado de Morena, Alejandro Sánchez Bermudez informó en entrevista exclusiva para el Financiero que había preocupación ante un posible cierre de la planta.

Aunque, el legislador no tenía claro de qué tipo de cierre se trataba, estuvo presente, dijo, en un recorrido que hizo en la planta, con autoridades estatales, cámaras empresariales y directivos de esta, estos, según él le habían manifestado la determinación de comenzar a desplazarse hacia Aguascalientes.