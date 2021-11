Asesinan a una mujer en Temixco, Morelos

La tarde de este jueves se reportó el asesinato a balazos de una mujer de entre 30 y 35 años de edad en la colonia Aeropuerto del municipio de Temixco, entre las calles Nuevo México y Nueva Francia.

Los primeros informes refieren que el presunto agresor es un hombre de la tercera edad que tras haber discutido con la mujer, sacó un arma de fuego y le disparó a la altura del tórax.

El agresor intentó huir pero fue alcanzado por vecinos del lugar quienes alertaron a la Policía Morelos y lograron darle alcance, posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público, confirmó la Comisión Estatal de Seguridad (CES).





En pleno marco del día naranja

Mientras este hecho violento ocurría alrededor de las 15:00 horas, en el municipio en mención, un grupo reducido de feministas marchaba en contra de la violencia hacia la mujer, desde la zona de El Calvario a la Plaza de Armas, esto en el Centro de Cuernavaca, para conmemorar el Día Naranja y la lucha para erradicar la violencia de género.

Y es que en Morelos, en lo que va del año, se tiene el registro de 23 feminicidios, 17 de los cuales, a decir de la Fiscalía Especializada Para la Investigación, Persecución y Combate al Feminicidio, han sido resueltos.

Actualmente en Morelos, ocho municipios tienen la declaratoria de Alerta de Violencia de Género desde 2015, aunque desde entonces a la fecha la Comisión Independiente de los Derechos Humanos (CIDH) ha registrado más de 500 homicidios en razón de género.

No obstante, este jueves autoridades estatales y municipales en sesión del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASE) aseguraron que hay avances en la materia. Incluso este día anunciaron la creación de la Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia en Contra las Mujeres del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos (COEVIM).

Exigen alto a la violencia de género

Tras el asesinato de la mujer en la colonia Aeropuerto, la diputada federal de Movimiento Ciudadano y coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento, Jessica Ortega, condenó el hecho y los demás que se han registrado en lo que va del año, y urgió a las autoridades a frenar la violencia feminicida.

“Me parece muy lamentable que hoy en un día tan emblemático para las mujeres estemos conociendo de estos casos tan lamentables, este es uno de los 11 feminicidios que se cometen diariamente en el país, tristemente desde el gobierno federal, los estatales y municipales hacen oídos sordos y no crean programas que atiendan esta violencia”, abundó.

Ortega de la Cruz añadió que es “incongruente” que sólo se hagan obras que “alimenten el ego del Ejecutivo federal” y no existan verdaderas acciones. “Deben trabajar de manera responsable y que no sólo se quede en un discurso o en una intención a las mujeres, nos están matando y no quieren abrir los ojos”.