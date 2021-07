Legislatura mexiquense aprobó iniciativa que endurece las penas por maltrato animal

Toluca, Méx.- La legislatura mexiquense aprobó por unanimidad la iniciativa de la diputada Elizabeth Millán García que endurece las penas por maltrato animal, y lo sanciona de 2 a 4 años de prisión, y en casos de que se fotografie, videograba y/o difunde, la pena aumenta hasta en una mitad.

El proyecto de ley modifica la Ley Orgánica Municipal y el Código Penal para establecer las normas que permitan a los Ayuntamientos constituir un Consejo Municipal de Protección y Bienestar Animal, y la regulación de su integración y funcionamiento, así como la modificación de la penalidad en el delito de maltrato animal.

“El maltrato animal es un factor que predispone a la violencia social y en algunos casos, una consecuencia de la misma. Resaltamos, también que la violencia conlleva a un acto intencional dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a otras y puede ejercerse sobre objetos, animales, personas o inclusive generar un auto flagelo”, apuntó la legisladora.

Millán García refirió que en su oportunidad, la Legislatura local adecuó la Constitución estatal para incorporar en su texto el reconocimiento de los animales como seres sintientes y por ello, sujeto de un trato digno.

Respecto al maltrato animal, se aprobaron reformas a los artículos 235 Bis y 235 Ter, del Código Penal del Estado de México, para imponer pena de 2 a 4 años de prisión, y de 150 a 300 días multa, a quien cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito, o no, de causarle la muerte.

También se sancionará con 2 a 4 años de prisión, y de 50 a 150 días multa, a quien realice actos eróticos sexuales a un animal o le introduzca por vía vaginal o rectal el miembro viril, cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento.

Sin embargo, la pena se incrementará hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea fotografiado, videograbado y/o difundido.

Y quien cause la muerte no inmediata, utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrá una pena de 2 a 4 años de prisión y de 200 a 400 días multa.

Con el Consejo Municipal de Protección y Bienestar Animal se busca que los Ayuntamientos pongan en marcha medidas para frenar la enorme población callejera de perros y gatos por medio de esterilizaciones masivas y gratuitas.

También para promover una cultura de responsabilidad y sensibilizar a los ciudadanos sobre el cuidado responsable de mascotas, pues se calcula que un 70 por ciento están en situación de calle.

“Los animales sienten dolor y miedo tanto como cualquiera de nosotros. Agredir a un animal, dejarlo que se reproduzca indiscriminadamente, ser indiferente al sufrimiento y dolor de un ser sintiente es traicionar nuestro estatus como ser humano, es fallar como sociedad, colocarnos en un estado de conciencia y barbarie, apuntó Millán García.