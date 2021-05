Familias en Veracruz reclaman falta de medicamentos para tratar a niños y niñas con cáncer

En el hospital infantil de Veracruz no hay medicamentos para tratar a niños y niñas que viven con cáncer, aseveró este lunes Cora de Jesús Rodríguez, vocera del grupo de padres, quien dijo que las autoridades se niegan a atenderlos y darles una explicación.

Aun cuando desde el Gobierno federal se asegura que el abasto de este tipo de tratamientos esta garantizado, la realidad que se vive en Veracruz es diferente, señaló.

Más temprano este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que ya no hay desabasto de medicamentos para los y las menores que padecen cáncer, y acusó que fue un complot por parte de las distribuidoras lo que ocasionó este problema.

“Una campaña muy fuerte acusándonos de que no había medicamentos para los niños con cáncer. Una situación muy dolorosa, imagínense enfrentar reclamos de padres con niños enfermos de cáncer, acusaciones de que no se les atendía y que no había medicamentos. Y en efecto, había falta de medicamentos al principio porque hubo sabotaje, porque lo que querían eran los contratos como venían entregándose, y resistimos”, declaró el mandatario en su conferencia matutina.

Cora de Jesús comentó que son más de 70 niños y niñas que actualmente enfrentan dicha problemática en la entidad, lo cual genera preocupación pues las y los menores no deberían suspender su tratamiento.

“Con esta problemática tenemos varios meses, nada más que nos estaba apoyando una asociación con la medicina, pero ya nos cansamos de esperar al hospital y no nos dan una respuesta favorable”, indicó la vocera.

Detalló que son más de cinco tipos diferentes de medicamentos los que hacen falta en la llamada Torre Pedriatrica para poder atender a pacientes, por lo cual se incrementa su preocupación.

La vocera dijo que no es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones, pues incluso en años anteriores han tenido que organizar manifestaciones para que las autoridades les escuchen y brinden la atención adecuada.

Añadió que ya han acudido ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para interponer una queja, sin embargo, hasta el momento no han existido avances al respecto.

“El director no nos quiere recibir, el como servido público nos tendría que estar recibiendo para darnos la respuesta de porque causa no hay medicamentos”, comentó.