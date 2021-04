Acusa ‘El Mijis’ amenazas contra funcionario de San Antonio; ‘voy a limpiar mi honor’

San Luis Potosí.- El diputado Pedro Carrizales Becerra, “El Mijis”, reveló que el funcionario de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de San Antonio no reconoció su firma en el documento expedido para el INE que comprobaba su ascendencia indígena, porque fue amenazado por el exdiputado federal del PRD, Domingo Rodríguez Martell.

Aseguró que no se entregaron documentos apócrifos y que su equipo de abogados ya trabaja para comprobar que las constancias son legales y que en ningún momento se actuó de manera irregular, “voy a limpiar mi honor”.

Remarcó que él no pidió ser candidato plurinominal ya que, dijo, “no me gusta que me regalen nada”. Insistió que el tema ya lo había tratado con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, porque su intención era participar en el proceso electoral pero en las urnas, “que sea el pueblo quien me elija”.

Del Comité Ejecutivo Nacional de Morena no le ha notificado nada sobre la invalidación del INE a su candidatura. Indicó que no permitirá que ensucien su nombre con mentiras.

El INE invalidó el registro de Carrizales Becerra como candidato plurinominal de Morena a una diputación federal por representación indígena por no pertenecer a ninguna etnia.