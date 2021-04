Salgado Macedonio se suma a plantón en el INE... y anuncia otro en el Tribunal

El senador con licencia Félix Salgado Macedonio arriba a plantón en el Instituto Nacional Electoral (INE), realizado en protesta por el retiro de su candidatura a la gubernatura del estado de Guerrero, y anunció uno más en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Vamos a permanecer en el INE, una comisión, y otra comisión, mañana, nos vamos al Trife a las ocho de la mañana”, señaló.

“Que no se equivoquen con Guerrero. En Guerrero la patria es primero”, expresó.

El excandidato de Morena, quien ha sido acusado de violación, dijo a los integrantes del plantón que “no se iban a dejar” y que se quedaría con ellos.

Más temprano, el también exalcalde de Acapulco aseveró: “Lo que puede sentar un precedente en toda la República Mexicana, de que el INE puede ahora decidir quién es candidato y quién no, al antojo del INE, 11 consejeros, de los 11, siete no son abogados, entonces, no resolvieron conforme a Derecho sino resolvieron conforme a sus interpretaciones de la ley”.