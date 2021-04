Detienen a policías municipales por el plagio de una familia en Jalisco

La Fiscalía de Jalisco ejecutó siete órdenes de aprehensión en contra de elementos de la Policía Municipal de Acatic por el delito de desaparición forzada en agravio de cinco integrantes de una familia, quienes desaparecieron el pasado 24 de marzo, cuando regresaban de sus vacaciones en la Ciudad de México.

Sin embargo las afectados aún no aparecen, y se les busca en los municipios de Tepatitlán de Morelos, Acatic, San Miguel el Alto y Jalostotitlán.

Se trata de Jimena Romo Jiménez, de 24 años, su esposo Julio Alberto Villaseñor Cabrera, de 35 años, y la hija de ambos: Julia Isabella, de año y medio. También se encontraban con ellos, Virginia Villaseñor Cabrera, hermana de Julio, y cuñada de Jimena, y su hijo Iker de 9 años.

El mediodía del 24 de marzo, sus familiares tuvieron contacto con ellos por teléfono, y después ya no tuvieron comunicación.

Al día siguiente, presentaron la denuncia ante la Fiscalía; al respecto, fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que las investigaciones refieren de la participación de los policías municipales de Acatic, por ordenes de jefes de la delincuencia organizada, “No consideramos que de entrada pudiera ser el robo. Le comento qué hay una carpeta de investigación que se inició días antes de la desaparición de estas personas en relación a un individuo que fue agredido con arma de fuego cuatro días antes y esta persona que fue agredida en la ciudad de Guadalajara cuatro días antes por arma de fuego tiene una relación muy directa a su vez con dos de las personas desaparecidas”.

En este momento, alrededor de 200 personas, entre elementos de la Fiscalía de Jalisco, policías estatales,y personal del Ejército Mexicano, participan en la búsqueda de la familia.

También se busca a un elemento policial que logró fugarse.

En tanto, familiares de las personas desaparecidas esperan su regreso, expone a El Financiero, Salvador Romo López, papá de Ximena Romo Jiménez, y abuelo de Julio Isabela, “al siguiente día, yo hago la denuncia de mi yerno, de mi hija, y de mi nieta... está el operativo en Acatic Jalisco, es lo que nos han comentado, que no van a parar hasta hasta encontrarlos, esperemos en Dios que todo así sea”.

La fiscalía ejecutó una orden de aprehensión contra los policías, por el delito de desaparición forzada, y trascendió que el móvil sería la agresión armada contra una persona allegada a los afectados, a lo que don Salvador responde:

“A mí, ahorita, lo que me interesa es saber dónde está mi familia, Ya lo que sí hubo otras cosas, qué con alguien relacionada, no, no sé si sea relacionado con el caso, pero, yo lo que me interesa es mi familia, y pronto tenerlos de regreso, y que ya estén con nosotros, se los pido de corazón, ... mi hija es ama de casa, y mi yerno trabajaba en una constructora, eso es hasta donde yo sé…”.

En las indagatorias se revisa la posible relación de este caso con la desaparición de dos jóvenes originarios de Puebla, quienes viajaban a Guadalajara, ya que iban a sostener una entrevista de trabajo en la zona industrial de El Salto, y se les perdió el rastro en la zona Altos Norte, el mismo 24 de marzo pasado.

En la carpeta de investigación se alude a la retención del cronista deportivo, David Medrano Félix, a manos de sujetos fuertemente armados, quienes, al percatarse que se trataba del comunicador de TV Azteca, le pidieron tomarse fotografías con ellos, y luego le permitieron seguir su camino junto a sus acompañantes.

