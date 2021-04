‘No me doblego’, dice Maru Campos tras ser vinculada a proceso por ‘partida secreta’ de César Duarte

Maru Campos, candidata de la alianza PAN-PRD para la gubernatura de Chihuahua, aseguró que sus derechos políticos “se encuentran a salvo” después de que un juez la vinculó a proceso por supuestamente haber recibido más de 450 mil pesos por parte del exgobernador César Duarte.

“La vinculación a proceso que hoy se ha definido no significa que se haya dado la razón al ministerio público, ni significa que se hayan confirmado sus acusaciones. La definición del juez no es vinculante para una responsabilidad penal”, dijo en un mensaje a medios.

La alcaldesa con licencia de Chihuahua capital remarcó que es completamente falso que la decisión del magistrado signifique que es culpable del hecho por el cual se le acusa.

Campos señaló que la vinculación a proceso no modificará el inicio de su campaña para gobernadora, que en Chihuahua arranca el próximo domingo 4 de abril.

“Yo no me rindo, yo no me doblego, yo voy para adelante”, dijo.

Campos fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado por recibir presuntamente 450 mil pesos otorgados por el exgobernador César Duarte.

Los hechos habrían ocurrido en el mes de febrero de 2014, cuando la edil era diputada local y planeaba su candidatura al cargo que hoy ocupa.