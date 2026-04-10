Marichelo reacciona a rumores de infidelidad de Jorge D’Alessio: ‘No soy la única mujer que pasa por esto’

Una historia de amor de más de una década llega a su fin luego de que Jorge D’Alessio, integrante de la banda Matute, reveló su separación de Marichelo, quien reaccionó a los rumores de infidelidad del participante de Juego de Voces 2026.

La hermana de Anahí Puente aseguró que no atraviesa un “momento fácil”, pero afirmó que en todo momento prioriza el bienestar emocional de sus tres hijos.

Tanto Marichelo como el hijo de Lupita D’Alessio confirmaron la ruptura, pero existieron rumores acerca de una traición del cantante con un hombre.

Jorge D'Alessio informó que está en proceso de separación de Marichelo, pero no confirmó los motivos de la ruptura. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué dijo Marichelo de su separación de Jorge D’Alessio y los rumores de infidelidad?

Marichelo concedió una entrevista con diferentes medios desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde reveló algunos detalles de cómo se siente ante el proceso de separación.

“No estaba lista para esto, no es nada fácil este momento complicado que nunca pensé en vivir, pero no creo ser la única mujer que pase por algo así (...) Me toca ver por mis hijos, entregarle todo el amor, mi atención y pues nada, no soy la primera ni la última, solo queda seguir adelante”, declaró.

La hermana de la cantante Anahí pidió privacidad ante el tema, especialmente porque durante el encuentro con la prensa estaban presentes sus hijos: “Se los pido hacerlo en privado, ahorita están ellos y también es muy difícil”.

Finalmente respondió ante la pregunta de si la ruptura fue a consecuencia de una infidelidad, pero se mostró evasiva ante el tema:

“Yo estoy alejada de redes sociales y de todo lo demás, no me interesa. Yo te puedo hablar de lo que me corresponde, no puedo hablar por Jorge (...) Él es quien debería responderles, pregúntenle a él (...) Solo les pido respeto para mí, no estoy lista, solo les pido un poco de tiempo”.

Estas declaraciones se suman a las otorgadas por el hermano de Ernesto D’Alessio un día antes: “Estamos separados, sí, pero te puedo decir que es un momento difícil para los dos, tratamos de hacer todo esto desde el amor de familia, siempre con nuestros hijos en la mente (...) buscamos hacerlo lo más prudente posible”, contó para el programa Hoy.

¿Por qué surgieron rumores de infidelidad de Jorge D’Alessio a Marichelo?

Los rumores de una separación a consecuencia de infidelidad entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente surgieron por Javier Ceriani, quien mencionó que el músico visitaba un departamento en Tulum para engañar a la exactriz.

“Marichelo lo descubrió, cuando va a Tulum a un departamentito que habían comprado para estar juntos, pero ella se da cuenta de que en ese lugar él hace su desmadre. Estoy en condiciones de confirmar que la separación es por los encuentros homosexuales de Jorge en ese lugar”, declaró en una transmisión de su programa en YouTube.

¿Cuál es la historia de amor de Jorge D’Alessio y Marichelo?

Jorge D’Alessio y Marichelo comenzaron una relación amorosa en 2010, luego de tener una amistad, la cual llevó al cantante a acompañar a la famosa en el parto de su primera hija, a pesar de que era de otro hombre, informó Gustavo Adolfo Infante.

Ellos se casaron en 2011 y fruto de su matrimonio fueron Santiago y Patricio, quien actualmente tienen 14 y 11 años, respectivamente.

La pareja era considerada una de las más sólidas dentro del espectáculo, pues estuvieron juntos por 15 años.