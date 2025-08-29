‘Él se encontraba dentro’: Camioneta de Natanael Cano se incendia tras falla

Imágenes del accidente que fueron compartidas en redes, muestran al auto de Natanael Cano completamente calcinado por el fuego. (Foto: Cuartoscuro)

Luego de la polémica en el Baja Beach Fest 2025, Natanael Cano, el cantante de corridos tumbados, sufrió un accidente en su camioneta, debido a que el vehículo del artista se incendió.

La noticia fue confirmada por Los CT Récords, la compañía discográfica que fundó el intérprete de ‘Cuerno Azulado’, quienes compartieron un breve comunicado en el que informaron que la camioneta involucrada era propiedad del artista.

Los reportes se compartieron desde la tarde del 28 de agosto; sin embargo, el cantante Natanael Cano no había hablado sobre lo que sucedió, lo que generó preocupación a causa de las imágenes del accidente; sin embargo, el artista está bien.

¿Qué sabemos del accidente de Natanael Cano?

En redes sociales se compartieron fotografías del vehículo de Natanael Cano (una camioneta Shelby Ford F150). En las imágenes se ve al auto completamente destruido a causa del fuego.

Aunque en las fotos ya no tiene llamas, la camioneta luce calcinada, solo conserva parte de las llantas traseras y delanteras. Medios locales afirmaron que el incidente ocurrió en Hermosillo, Sonora.

Natanael Cano estaba abordo del vehículo cuando comenzó la falla mecánica. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Poco después, Los CT Récords confirmó que la camioneta que se veía en las fotos es del intérprete de ‘La CH y la pizza’: “En nombre de los CT y Natanael Cano informamos que el vehículo involucrado pertenecía al cantante”.

La compañía del artista de corridos tumbados agregó que el incidente se ocasionó por una falla mecánica en el automóvil, lo cual provocó que la camioneta sacara humo.

¿Cómo está Natanael Cano tras el accidente?

Los CT Records agrega que el músico estaba en la camioneta cuando comenzó el problema: “Él se encontraba dentro en el momento en el que se presentó la falla”, escribieron, por lo cual, tuvo tiempo de bajarse.

“Natanael Cano y su equipo salieron del vehículo de inmediato y sin incidentes. Poco después la camioneta se incendió”, agregaron. Aunque se llegó a rumorar que el cantante Gabito Ballesteros estaba presente, Los CT no confirmaron esta información.

También se reportó que luego del accidente personal del Departamento de Bomberos de Hermosillo se trasladó hasta el sitio para hacer frente al incendio; sin embargo, se desconocen más detalles.

Hasta este momento, Natanael Cano no ha compartido más información sobre el accidente o su estado de salud. Sus últimas publicaciones son del lunes 11 de agosto, cuando compartió una nueva canción.

Los CT Records fueron los encargados de confirmar que el vehículo era de Natanael Cano. (Foto: Captura de pantalla)

Se trata de ‘Perlas Negras’ un tema en el cual colaboró el artista con Gabito Ballesteros, el músico más importante con el que cuenta su sello discográfico Los CT Récords.

El incendio de la camioneta de Natanael Cano llega poco después de la polémica en la que se vio envuelto durante el Baja Beach Fest 2025, un festival de música en el cual inició una pelea con uno de los encargados del audio.

El cantante fue un invitado especial al evento; sin embargo, cuando subió al escenario se mostró molesto y se acercó a los equipos del presunto ingeniero de audio y le soltó un puñetazo, comenzando un pleito que acabó cuando elementos de seguridad se acercaron para calmar la situación.

Pero no acabó ahí, ya que luego Natanael Cano se acercó al público para hablar sobre la pelea y finalmente tomó la computadora del DJ, la rompió y la aventó al suelo.