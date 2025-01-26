¡Corridos tumbados en el Super Bowl LIX! Gabito Ballesteros participa en video promocional para la NFL

Gabito Ballesteros en el Super Bowl. El cantante de corridos tumbados estará en el video de inicio de la transmisión. (Foto: AP/ EFE/ Especial)

El cantante Gabito Ballesteros y Anuel AA protagonizarán el video de apertura para la transmisión exclusiva del Super Bowl LIX en español de FOX Deportes.

“Gracias a Dios nos tocó formar parte de este gran evento. En general apoyo a todos los equipos, mis respetos para todos”, dijo Gabito, cantante de ‘Presidente’, en una entrevista reciente por videollamada.

Gabito Ballesteros es un artista mexicano de corridos tumbados que tiene 25 años (Foto: YouTube / Gabito Ballesteros)

Gabito Ballesteros habla de lo que significó para él grabar video del Super Bowl

¿Cuándo es el Super Bowl LIX para verlo? Ballesteros y Anuel colaborarán en el video especial que podrá verse antes del 9 de febrero en Nueva Orleans entre equipos aún por definir en las finales de conferencia de la NFL 2025.

El video de apertura se grabó en diciembre en la Ciudad de México.

“Es emocionante compartirles lo que nos tocó vivir. Conocer a grandes colegas, a grandes exponentes de la música latina y estar formando parte de lo que es este junte de la música, el deporte y la cultura latina en general, me llena de orgullo”, dijo.

¿Cómo va a ver Gabito Ballesteros el Super Bowl?

Gabito Ballesteros, quien es originario de Sonora, dijo que le gusta estar acompañado de su familia y amigos para disfrutar el día del partido.

“Que no falte la carne asada, que no falte lo típico de Sonora, la música y todo eso”, señaló.

Gabito Ballesteros, interprete de 'Cuerno azul' llega al Super Bowl LIX (Foto: Instagram @gabitoballesteros / Cuartoscuro.com).

Ballesteros recibió cinco nominaciones al Premio lo Nuestro 2025, incluyendo artista masculino del año de música mexicana. Su canción ‘Presidente’ con Natanael Cano, Luis R Conriquez y Neton Vega está actualmente en el top de canciones más escuchadas en México de Spotify.

¿Cuándo y dónde es el Super Bowl 2025?

Aunque aún no se conocen a los finalistas del Super Bowl LIX, el fin de la temporada 2024-25 está cada vez más cerca.

El encuentro será el próximo domingo 9 de febrero de 2025 en el Caesars Superdome, ubicado en Nueva Orleans, Luisiana.

sza SZA estará en el show de medio tiempo del próximo Super Bowl 2025. (Foto: X @applemusic/ AP/ Especial)

La final de futbol americano es uno de los eventos deportivos más importantes del año, transmitido por diversas plataformas, tanto en televisión abierta (Canal 5 y Azteca 7) como en ESPN, Fox Sports y NFL Pass.

Además, en México se realiza el Super Bowl Experience, un evento que ofrece actividades deportivas, partidos y activaciones interactivas.

¿Qué otros artistas han aparecido en promocionales del Super Bowl?

Artistas como Los Tucanes de Tijuana, Blessd, Los Tigres del Norte, Valentina Moretti y Banda MS han participado en el video de apertura de FOX Deportes.

Por quinta ocasión, FOX Deportes presentará la transmisión en español del Super Bowl para Estados Unidos. Y durante la semana previa, contará con cobertura especial relacionada que incluye ediciones de Total Sports 360, NFLeros y El Entretiempo en vivo desde Nueva Orleans.