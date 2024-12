¿Por qué Luis Enrique Guzmán no fue al homenaje de Silvia Pinal en Bellas Artes?: ‘Lleva duelo en paz’

Silvia Pinal Hidalgo murió el pasado 28 de noviembre después de pasar alrededor de dos semanas hospitalizada a consecuencia de una infección causada por una bacteria, sin embargo, la familia de la Diva del cine mexicano informó que la actriz sufrió el colapso de un pulmón.

A dos días de su muerte, Silvia Pinal tuvo un homenaje en Bellas Artes donde se presentó Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel, Michelle Salas y más allegados a la protagonista de Viridiana, pero Luis Enrique Guzmán estuvo ausente en el funeral.

El hijo de Enrique Guzmán no dio declaraciones al respecto, aunque fue el productor Iván Cochegrus, amigo de la primera actriz, quien dio detalles acerca de cómo está la expareja de Mayela Laguna.

Silvia Pinal recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Iván Cochegrus de Luis Enrique Guzmán?

Iván Cochegrus fue el primero en anunciar un homenaje a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, ahora fue cuestionado acerca de la decisión de Luis Enrique Guzmán para no estar en el recinto cultural.

“Luis Enrique quiere llevar su duelo de esa manera en paz y solo. En la casa de la señora, por supuesto, recordando los momentos de toda su vida juntos. Él sentía que sus hermanas son públicas y ese homenaje era un evento más artístico, más de índole cultural y él creyó prudente mejor vivir su dolor en privado”, explicó para Venga la Alegría en una breve entrevista.

Existen rumores que vinculan al hijo de Enrique Guzmán con el alcoholismo tras el fallecimiento de su mamá, pero Cochegrus lo descartó:

“No se presentó no porque él no haya querido ni por todas las barbaridades que se están diciendo sobre él. Es un muchacho muy inteligente y sabe cómo llevar su dolor. Públicamente, no lo va a hacer por el momento y debemos respetarlo, ya existirá tiempo y espacio para hablar de eso”, continuó en la misma charla con el programa de TV.

“La agencia funeraria pensó que por respeto a las personas veladas en otras capillas, no se podía hacer una conferencia con 200 medios de comunicación. No se podía controlarse”, dijo Cochegrus al descartar una ‘grosería’ de la familia a la prensa.

Enrique Guzmán tuvo dos hijos con Silvia Pinal: Alejandra y Luis Enrique. (Foto: Instagram @luisenriquegp)

Enrique Guzmán se molestó previo a la muerte de Silvia Pinal

El intérprete de ‘Tu cabeza en mi hombro’ estuvo en el hospital junto a Silvia Pinal en sus últimos momentos con vida, sin embargo, al abandonar el lugar aseguró estar molesto con la familia.

“Ella está con muchas molestias, pero ama tanto la vida como para perderla antes de tiempo (...) Sí (estoy conmovido) y enojado además, Hay cosas en las que no coincido con los demás y entonces me retiro; no me gusta”, finalizó el abuelo de Frida Sofía en una breve charla con Ventaneando el pasado 30 de noviembre.