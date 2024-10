¿Gustavo Macalpin llega a ‘Ventaneando’? Esto sabemos

‘Can, can, can, shhhh’ Gustavo Macalpin, conductor de televisión viral en redes sociales por ser despedido al aire en su noticiero, compartió un mensaje en su cuenta personal de X donde hizo alusión al programa Ventaneando.

El espacio de entretenimiento comandado por Pati Chapoy y donde participan presentadores como Pedro Sola, Linet Puente y Daniel Bisogno, podría ser el destino del también tiktoker.

¿Pero por qué se cree en esto? Porque Gustavo Macalpin publicó una foto en su perfil de X haciendo alusión que le dieron trabajo como miembro de Ventaneando.

Además, su pose en la imagen, de acuerdo con usuarios quienes comentaron el post, recordaba mucho a la que Daniel Bisogno tomaba en algunas fotos, por ello llegaron a creer que podría suplantarlo ahora en su incapacidad tras el trasplante de hígado.

Pensé que me iban a ofrecer un noticiero…pero el tío Richie me ofreció un lugar en Ventaneando 🤣😜 @RicardoBSalinas pic.twitter.com/QBtTqzPdHj — Gustavo Macalpin (@GustavoMacalpin) October 11, 2024

Asimismo, Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, replicó el post y, en tono de burla, dijo lo siguiente: “Sígale y lo despido en vivo, ah no verdad, eso ya no lo asusta”, dijo el empresario mexicano.

Por el momento no existe una confirmación oficial de ningún tipo, ni de Pati Chapoy o de algún compañero de Ventaneando, como consecuencia algunos usuarios de redes sociales lo consideraron una broma.

¿Cómo fue despedido Gustavo Macalpin en vivo?

Durante la transmisión de Ciudadano 2.0, el pasado 8 de octubre, en el programa de televisión conducido por Gustavo Macalpin, apareció a cuadro el director del Canal 66 de Mexicali, llamado Luis Arnoldo Cabada Alvídrez, quien le agradeció por su trabajo en la televisora, además de darle a conocer que era su último día en la empresa.

“Vengo a agradecerte estos seis años de trabajo, se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario (...) pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida, y llegó tu ciclo (...) Este es tu último día”, dijo el directivo al presentador.

#Mexicali

Despinden en vivo al conductor Gustavo Macalpin del canal 66.



Durante su programa 'Ciudadano 2.0' había hablado mal del esposo de la Gobernadora Marina del Pilar y de pronto apareció el Director general del canal para notificarle su despido. pic.twitter.com/XRSUjpNaKM — Berenice (@BereniceDiazG) October 8, 2024

La reacción llegó después cuando el conductor de televisión emitió un mensaje por lo ocurrido. “Obviamente, a mí me sorprendió, sobre todo tomando en cuenta que llevo casi siete años al frente del programa más exitoso que ha tenido Canal 66. Me sorprendió de sobre manera. No me sorprende el despido, el problema es la forma”, mencionó en un video publicado en redes sociales.

“No creo que haya sido por algo de ayer (...) No creo que haya sido algo tan impulsivo, estoy en el terreno de la especulación (...) Yo pensaría que es algo que ya tenían desde hace tiempo”, concluyó.