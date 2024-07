Omar García Harfuch: ¿Quién es la mamá actriz del secretario de Seguridad de Sheinbaum?

Después de varias incógnitas, este 4 de julio, durante el anuncio del gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum, se dio a conocer que Omar García Harfuch será Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, después de dedicar más de 15 años a la política, aunque su destino pudo ser diferente.

En casa, el exsecretario de la SSC en la Ciudad de México tenía dos caminos a elegir: mantenerse en la política como su papá, Javier García Paniagua, o dejarse llevar por el espectáculo y la actuación, ‘mundo’ al que pertenece su mamá, María Sorté.

La reconocida actriz tiene aproximadamente cinco décadas dedicadas a la pantalla chica y grande, participando en clásicos como la película El Barrendero (1981), o las telenovelas El Maleficio (1983) y Amor Real (2003). Además, fue apodada como ‘La suegra de México’ gracias a Omar García Harfuch.

María Sorté continúa en la actuación. (Foto: Instagram / @_mariasorteoficial_)

María Sorté: ¿Quién es la mamá de Omar García Harfuch?

“Mi mamá, ejemplo de trabajo, dedicación y apoyo”, y “una mujer ejemplar, siempre trabajadora, siempre esforzada, siempre valiente y generosa” son algunas de las palabras que Omar García Harfuch ha utilizado en redes sociales para describir a su mamá, la actriz María Sorté.

Originaria de Camargo, Chihuahua, María Harfuch Hidalgo, conocida artísticamente como María Sorté, es una actriz y cantante mexicana que inició su trayectoria artística en los setenta, y desde entonces no ha parado de participar en proyectos de televisión y cine.

Al igual que Ana Bertha Espín, mamá de ‘Jimmy’ Lozano, Sorté deseaba que su hijo se dedicara a la actuación, pero el destino que quería escribir Omar para sí se encontraba en la política.

“Qué te diría yo… me hubiera encantado que fuera actor en lugar de estar en lo que está”, dijo en una entrevista con Matilde Obregón, a quien le contó que su hijo menor recibió un llamado de Carla Estrada para una telenovela con Lucero, mismo que rechazó. “Fue y le dijo: ‘Muchas gracias, no me interesa’, al señor Cobo”.

En algunas ocasiones, María Sorté ha hablado sobre su hijo Omar García Harfuch. (Foto: Instagram / @_mariasorteoficial_)

¿Qué estudió María Sorté?

A pesar de ser reconocida por sus labores como actriz, originalmente quería especializarse en la carrera de Medicina.

“Mi carrera (como actriz) comenzó sin yo proponérmelo… yo siempre fui muy estudiosa. Quise estudiar medicina, de hecho cursé el primer año en la Universidad de Chihuahua”, comentó Sorté en una entrevista con el programa Vive Más en junio de 2023.

De Chihuahua se trasladó al Distrito Federal (hoy CDMX) para convertirse en especialista médica de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero la oportunidad en la actuación llegó de forma fortuita, pues a la par de su carrera universitaria, estudió en el Instituto Andrés Soler.

“Me quedé por el maestro Jimeno, porque yo no tenía dinero para pagar la escuela, y así comenzó una carrera a la que le tengo un gran respeto y amor”, puntualizó en aquel entonces.

María Sorté estudió Medicina a la par de actuación.(Foto: Facebook @msorteoficial)

¿En qué novelas, películas y series sale María Sorté?

María Sorté incursionó en la industria de la televisión mexicana con la telenovela Mundo de Juguete de 1974, en la que tenía un papel pequeño. Tres años después de haberse metido en la televisión, llegó su primera oportunidad dentro de la pantalla grande con No tiene culpa el indio (1977).

Hacia la década de los ochenta llegaron sus primeros papeles protagónicos. Trabajó con Mario Moreno ‘Cantinflas’ ya que ambos protagonizaron El Barrendero en 1981. Un año después, fue el personaje principal de la novela Por Amor.

A lo largo de su trayectoria, María Sorté trabajó con famosos como Vicente Fernández, Emilio Fernández ‘El Indio’, Andrés García, Marco Antonio Solís, entre otros.

María Sorté actuó en la última película de 'Cantinflas'. (Foto: Facebook / @María Sorté Oficial)

Telenovelas de María Sorté

Si bien el cine es parte importante de su trayectoria como actriz, María Sorté ha dedicado la mayoría de sus trabajos a las telenovelas. Algunas de ellas son:

La tempestad (2013)

(2013) Fuego en la sangre (2008)

(2008) Amar sin límites (2006)

(2006) Mujer de madera (2004)

(2004) Amor real (2003)

(2003) DKDA Sueños de juventud (1999)

(1999) El privilegio de amar (1998)

De frente al sol (1992)

También participó en Abandonada (1985), donde además de ser la protagonista, su hijo Omar García Harfuch tuvo una breve participación. De hecho, en una foto sale caracterizado como hijo de los protagonistas.

La última novela en la que participó es Vencer la Culpa (2023) en la que interpretó al personaje de Amanda Cardenal. Próximamente protagonizará la telenovela Señora García, del ‘Güero’ Castro.

Omar García Harfuch con su mamá, María Sorté, en la telenovela 'Abandonada', de 1985. (Foto: Facebook @msorteoficial)

Películas de María Sorté

En cuanto a películas, además de El Barrendero, hizo cintas como:

Siete años de matrimonio (2013)

(2013) Bienvenido paisano (2006)

(2006) En las manos de Dios (1996)

(1996) El hijo del viento (1986)

(1986) El hombre de la mandolina (1985)

(1985) Con el cuerpo prestado (1980)

(1980) Zona roja (1976)

María Sorté compartió créditos con Vicente Fernández. (Foto: Facebook @msorteoficial)

Series de María Sorte

El formato de serie tampoco es desconocido para la mamá de Omar García Harfuch, y aunque no desarrolló su talento con tanta constancia en este rubro, sí tiene participación en algunas producciones, tales como: