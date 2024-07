‘Ya estuvo bueno’: Lucerito Mijares defiende los zapatos de ‘paso redoblado, coqueto y audaz’ de su papá

‘¿Son de la marca ‘Coqueta y audaz?’ Recientemente, Manuel Mijares fue criticado por aparecer en una foto donde viste un par de zapatos que recuerdan a los que se usan para ir a la primaria.

En la imagen, publicada en sus redes sociales el 21 de junio, se ve al intérprete de ‘El privilegio de amar’ al lado de su hija Lucerito Mijares y de su exesposa, la actriz Lucero, mientras acudían a un evento en Madrid, España.

En los comentarios que recibió el post en su Instagram, destacaron algunas críticas relacionadas con el parecido del calzado con el usado por los integrantes de la escolta en la escuela o que aparecen en catálogos de zapaterías dedicadas a fabricar pares para menores de edad.

Esta es la fotografía volvió viral de los 'zapatos escolares' que usó Manuel Mijares en su reciente viaje a Madrid. (Foto: X).

¿Por qué Mijares usa zapatitos del niño dios?”, “ahhh, Mijares trae sus zapatos Coqueta y Audaz”, “devuélvele los zapatos a tu hija”, son parte de los comentarios en sus redes sociales. Ahora, después de viralizarse los comentarios en contra del cantante, la hija del famoso respondió a los ataques.

¿Qué dijo Lucero MIjares de los zapatos de su papá?

Lucerito Mijares fue abordada por diferentes medios de comunicación, la cuestionaron acerca de su opinión al respecto del calzado que vistió su papá en el evento en Madrid.

La actriz de teatro respondió, sorprendida, porque en la actualidad no deberían de existir críticas de ningún tipo hacia la decisión de vestimenta de las personas y lo que desean usar.

“Es muy glamour, pero ahora sí que lo que él quiera usar, ya, ya estuvo bueno, en pleno 2024, no manches, que raro que todavía sigan estas críticas, afortunadamente se me resbalan las críticas”, declaró la joven en un video recuperado por el programa Despierta América y publicado el pasado lunes.

Lucerito Mijares defendió a su papá ante las críticas por sus zapatos. (Foto: Instagram @elmagothewiz)

Lucero Hogaza defiende los zapatos de Mijares

Después de la difusión de la imagen del calzado de Mijares, Lucero Hogaza, expareja del cantante, también defendió a su compañero de la gira de conciertos ‘Hasta que se nos hizo’, y dijo que el valor de la prenda era mucho más alto de lo imaginado.

“No lo sé Rick... De buena fuente sé que los que él trae puestos no son de mujer, los suyos son de otra marca que me imagino que no cuestan eso”, comentó la intérprete de ‘Electricidad’ en el post hecho por la cuenta La tía Sandra recientemente.

Manuel Mijares y Lucero Hogaza compartieron escenario para el tour 'Hasta que se nos hizo'. (Foto: Instagram / @luceromexico)

¿Cuánto cuestan los zapatos de Manuel Mijares?

Por el momento se desconoce el costo que tiene el calzado que usó Mijares, pero la marca de moda Prada tiene un modelo similar por un precio cercano a los 20 mil pesos, pero se encuentran agotados. Además, el intérprete de ‘Soldado del amor’ tiene ese mismo modelo en color negro.