‘No la confunda, patrón’: Pensaron que Lucerito Mijares era un policía y le pidieron ayuda

“Disculpe joven ¿Dónde está la salida?”, fueron las declaraciones de Lucerito Mijares al explicar que fue confundida con un elemento de seguridad durante su estancia en un restaurante. La hija de Lucero Hogaza y Manuel Mijares no reveló más detalles acerca del lugar.

Recientemente la joven cantante fue criticada por los conductores Sofía Rivera, ‘La Estaca’ y Eduardo Videgaray en una emisión del programa ¡Qué importa! donde se burlaron del aspecto de la también actriz de teatro y recordaron la primera ocasión en que la confundieron con un hombre.

Presuntamente Videgaray y ‘La Estaca’ hicieron estos “chistes” porque Lucerito Mijares reveló durante un encuentro con la prensa que le daban risa y no le afectaban. Ahora, en una entrevista reciente dijo que la confundieron de nuevo.

Lucero Mijares respondió ante las críticas por su físico. (Foto: Cuartoscuro).

¿Por qué confundieron a Lucerito Mijares?

“Me acaba de pasar, está muy chistoso, a mí no me afecta para nada (…) estaba en un restaurante y estaba en un live con el programa Juego de voces, entonces acaba ese video, me quedo recargada en la columna del restaurante y llegan una señora y un señor y me dicen ‘Hola joven ¿Para dónde es la salida?’”, comentó Lucerito en una entrevista concedida a Adela Micha.

La cantante compartió que la confundieron con un elemento de seguridad del lugar, y para no llevarles la contraria, lo aceptó y les explicó la forma de salir del inmueble sin molestarse.

Lucero tiene dos hijos: José Manuel y Lucerito. (Foto: Instagram @luceromexico)

Eduardo Videgaray y ‘La Estaca’ hablaron de Lucerito Mijares: ¿Qué dijeron?

Sofía Rivera, ‘La Estaca’ y Eduardo Videgaray hablaron de Lucero Mijares y el parecido que tiene con su papá, de forma burlona:

“Lo mal que envejeció este video, miren (Muestran una foto padre e hija) ¿Quién es quién? Es la hija que tuvo Mijares con Mijares”, expresó Videgaray.

“Mira, se parece a Mijares pero canta como Lucero. Dios quita… y Dios quita otra vez (…) Mijares todavía ni se muere, ya reencarnó en su hija, terrible”, mencionó Rivera Torres. Finalmente los presentadores tuvieron que disculparse por sus “chistes” en contra de la joven cantante.

Lucero salió en defensa de su hija Lucerito Mijares tras ser criticada por su aspecto físico. (Foto: Instagram @luceromijaresoficial/Instagram @luceromexico)

Lucerito Mijares responde a críticas de conductores

Lucerito Mijares reveló, en un encuentro con los medios de comunicación, que se sorprendió después de enterarse de lo que habían dicho sobre ella, especialmente porque no los conoce:

“En el momento que estaba en la regadera fue como: pues qué raro, no me he metido con ellos, no los conozco (…) me han enseñado (sus papás) a blindarme porque en este medio dicen todo de todos y les da igual, como lo pudimos notar”.