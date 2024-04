Confirman muerte del productor ‘Pepe’ Morris: Fue pionero de la televisión y ayudante de González Camarena

La Asociación Nacional de Actores confirmó esta mañana la muerte de José ‘Pepe’ Morris Gómez, famoso productor de la televisión mexicana.

A través de un comunicado publicado en X, dicha instancia escribió: “La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento del reconocido productor pionero en la Televisión Mexicana”.

La ANDA anunció la muerte del productor Pepe Morris.

¿Qué le pasó a ‘Pepe’ Morris?

Se saben pocos detalles sobre la vida de Morris en los últimos años, ni se ha confirmado su edad exacta al momento de su muerte.

Según Gil Barrera, director de TvyNovelas, vivía en una casa de retiro: “Reportan el fallecimiento del productor Pepe Morris. Fundador de la televisión mexicana. Vivía en La Casa del Actor”, escribió en X.

La presentadora Maxine Woodside también le dedicó un mensaje de pésame en Instagram: “Lamentamos el terrible fallecimiento de José Morris Gómez (Pepe Morris) productor y amigo, descanse en paz”.

¿Quién era ‘Pepe’ Morris’, productor de Televisa?

‘Pepe’ trabajó en Televisa con Emilio Azcárraga Vidaurreta, es reconocido por ser un pionero en el sector y fue ayudante de Guillermo González Camarena, el ingeniero mexicano que inventó un sistema para transmitir televisión en color en 1940.

Hace unos años, él contó en el canal Meganoticias MX cómo conoció a Camarena cuando acababa de salir de la secundaria:

“Mi padrastro me lleva a la XEW y me dice: ‘Mira, te tengo un trabajo. Vamos a ver qué sale’ y localiza a una persona, va a la barra del restaurante y entonces platica con él. Me dice: ‘Ven pa’ acá', voy con ellos y era el ingeniero González Camarena. Me pregunta hasta qué año cursé y me preguntó si quería trabajar con él”.

Él se encargaba de limpiar la zona de cableado: “Guillermo González Camarena inició con esos experimentos y detrás de él estaba Emilio Azcárraga, que de alguna forma le proporcionaba algo de dinero para hacer ese equipo. De ahí vino la parte que me dejó choqueado, fue cuando conocí por primera vez una cámara (...) parecía como un robot lleno de bulbos”.

Morris luego se desenvolvió como director y productor, participó en radionovelas, noticiarios, teleteatros y las primeras telenovelas en vivo.

“Tuve tres profesores: Emilio Azcárraga Vidaurreta, el ingeniero González Camarena y Luis de Llano Palmer (...) Emilio Azcárraga Vidaurreta, él es la formación en sí de la televisión, lo que él pensó se plasmó y de ahí no te salías, porque si te salías te iba como en feria”.