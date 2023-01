Polo Polo habló sobre su muerte en 2013: ‘Quisiera otros 10 añitos, me la paso demasiado bien’

Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, conocido como Polo Polo, murió en su casa a los 78 años, luego de vivir sus últimos años alejado de los escenarios, rodeado de sus dos hijos, tras un diagnóstico de demencia vascular. El momento de su fallecimiento era uno de sus temores, según expresó hace una década.

La muerte de Polo Polo fue comentada por diversas personalidades del espectáculo como el standupero Franco Escamilla, quien escribió en Twitter: “El rey ha muerto, el mundo se ha vuelto un lugar menos gracioso y con menos magia. Nadie nunca igualará al maestro Polo Polo”.

Adela Micha también recordó una frase que dijo el comediante en una entrevista hace unos años: “Si la gente no se ríe y disfruta, no trabajo”.

"Si la gente no se ríe y disfruta, no trabajo". Este es el truco para contar chistes que me dijo cuando lo entrevisté el 31 de Octubre del 2013.

¿Qué dijo ‘Polo Polo’ sobre su muerte hace 10 años?

En aquella charla con Adela Micha publicada el 31 de octubre de 2013, Polo Polo habló sobre su trayectoria como comediante y sobre su propia muerte.

El ‘Maestro de la Comedia’ decía que no lloraba, solo lo hacía en momentos de pérdidas fuertes como el fallecimiento de su mamá, su papá y su hermano, “nada más quedé yo, qué bueno poder llorar, sacas cosas”.

Adela le preguntó si tenía miedo a morir, a lo que él contestó entre risas: “No me gustaría estar en mi muerte... ¿se podrá que me llamaran y me dijeran ‘oiga, ya’. Me la paso demasiado bien, eso no es fácil”.

El comediante apodado 'Polo polo' falleció a sus 78 años de edad. (Foto: Wikimedia Commons)

“Yo quisiera otros diez ‘añitos’”, agregó, lo cual estuvo a punto de cumplir este 2023. “Si tuviera que renacer quisiera ser exactamente igual, quizá menos mujeriego”, dijo en medio de otra carcajada, pues en ese entonces dijo que ya se había casado 8 veces.

Para ese entonces se describió como una persona muy sana, que hacía ejercicio, caminaba diario, veía deporte, practicaba golf y amaba lo que hacía.

¿Cómo fueron los últimos años de ‘Polo Polo’?

Paul García, hijo de Polo Polo, contó este lunes al programa Ventaneando que, aunque se comentaba en el medio que su padre tenía Alzheimer, en realidad padecía demencia vascular, una enfermedad que afectaba sus capacidades para razonar, la velocidad de sus pensamientos y le provocaba pequeños episodios de derrames.

Sus últimos días los pasó en casa, “siempre arropado por la familia, todo el tiempo mi hermana estuvo al pendiente de él, nunca quiso entrar a una institución, quería que siempre lo cuidáramos nosotros, mi hermana hizo un gran trabajo, todo el tiempo estuvo con ella... Estuve en su último respiro con él, los dos”.

En 2016 dio su ‘Gira del Adiós’, visitó distintos escenarios a lo largo de la República Mexicana y así se despidió del público con el que tanto compartió risas.

“Me caigo muy bien... me quiero mucho y quiero mucho a la gente que se ríe conmigo, es muy gratificante estar en un escenario y que la gente se ría de las babosadas que dices”, agregó en 2013.