Takeoff: Policía de Houston arresta a sospechoso del asesinato del rapero

La policía de Houston arrestó e imputó a un hombre por el asesinato del rapero estadounidense Takeoff, del grupo Migos, que murió en la madrugada del 1 de noviembre por un disparo en una fiesta privada.

Las fuerzas del orden de esa ciudad indicaron este viernes en conferencia de prensa que el sospechoso es Patrick Xavier Clark, de 33 años.

El pasado 22 de noviembre había sido detenido Cameron Joshua, de 22, acusado por un delito grave por posesión de armas, pero todavía no está claro el rol que desempeñó en lo sucedido durante la noche de la popular celebración de Halloween.

Takeoff, según la policía, estaba en el momento y en el lugar “equivocados” y no hay pruebas que hagan pensar que él fue el objetivo del ataque.

El grupo que presenció la pelea por la que se desencadenó el disparo estaba compuesto por unas 30 personas y la policía criticó que todos ellos abandonaron la escena y no hayan acudido a prestar testimonio.

El último ‘adiós’ de Takeoff

El integrante del grupo Migos, recibió un homenaje de amigos y familiares en el State Farm Arena de Atlanta al cual asistieron Drake, Justin Bieber y Cardi B para recordar el legado del músico, cuyo ataúd estuvo rodeado de rosas blancas y negras.

Un coro ambientó la despedida, a la cual acudieron cientos de personas que desde tempranas horas de este viernes se formaron afuera del estadio de los Atlanta Hawks de la NBA, que tenía el letrero luminoso “Celebrando la vida de Takeoff”.

¿Quién era Takeoff?

En 2008 Takeoff se reunió con Quavious Keyate Marshall y Kiari Kendrell Cephus para formar Polo Club. Sin embargo, tiempo después decidieron sacar sus primeros materiales bajo el nombre de Migos.

La agrupación tuvo su éxito más alto en 2013 con la canción ‘Versace’, que tuvo un remix de Drake. Le siguieron éxitos como ‘Bad and Boujee’ y ‘Look at My Dab’ que los colocaron en las listas de popularidad.

Entre sus colaboraciones se encuentra un trabajo junto a Calvin Harris. El álbum Culture II fue producido por Kanye West y Pharrell Williams y tuvo invitados como Nicki Minaj, 21 Savage, Cardi B y Drake. Sin embargo, se separaron a inicios de año.

Takeoff se unió a Quavo como dúo al lanzar el álbum Built for Infinity Links. Hace menos de 20 horas estrenaron en la plataforma de YouTube el video de su sencillo ‘Messy’, que ha alcanzado más de 600 mil reproducciones.

El músico aseguró que desde sus inicios solamente quiso triunfar en la música, que es lo que le gustaba hacer. “Simplemente haciendo algo y creando para mí. Estaba obteniendo mi propio placer, porque es lo que me gustaba hacer. Esperaba a que Quavo regresara de la práctica de fútbol y le tocaba mis canciones”, le dijo a The Fader.