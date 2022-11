¿Quién fue Takeoff, el rapero que murió a los 28 años tras un tiroteo en Houston?

Kirsnik Khari Ball, mejor conocido como Takeoff, perdió la vida a los 28 años producto de un tiroteo la madrugada de este martes en 810 Billiards & Bowling Houston, ubicada al centro de la ciudad estadounidense, mientras se encontraba acompañado de su tío Quavo, quien junto con él y su prima Offset conformaron el trío Migos.

La noticia sorprendió al mundo de hip hop y los más de 8.1 millones de seguidores en Instagram del rapero nacido en Lawrenceville, Georgia, en 1994, que empezó a rapear cuando tenía 14 años y se había consolidado dentro de la industria.

Los inicios de Migos

En 2008 se reunió con Quavious Keyate Marshall y Kiari Kendrell Cephus para formar Polo Club. Sin embargo, tiempo después decidieron sacar sus primeros materiales bajo el nombre de Migos.

La agrupación tuvo su éxito más alto en 2013 con la canción ‘Versace’, que tuvo un remix de Drake. Le siguieron éxitos como ‘Bad and Boujee’ y ‘Look at My Dab’ que los colocaron en las listas de popularidad.

Entre sus colaboraciones se encuentra un trabajo junto a Calvin Harris. El álbum Culture II fue producido por Kanye West y Pharrell Williams y tuvo invitados como Nicki Minaj, 21 Savage, Cardi B y Drake. Sin embargo, se separaron a inicios de año.

Takeoff en otros proyectos musicales

Recientemente, Takeoff se unió a Quavo como dúo al lanzar el álbum Built for Infinity Links. Hace menos de 20 horas estrenaron en la plataforma de YouTube el video de su sencillo ‘Messy’, que ha alcanzado más de 600 mil reproducciones.

El músico ha asegurado que desde sus inicios solamente quiso triunfar en la música, que es lo que le gustaba hacer. “Simplemente haciendo algo y creando para mí. Estaba obteniendo mi propio placer, porque es lo que me gustaba hacer. Esperaba a que Quavo regresara de la práctica de fútbol y le tocaba mis canciones”, le dijo a The Fader.

Asimismo, el cantante editó en solitario su primer y único disco titulado The Last Rocket, en 2018.