Muere rapero Takeoff, del trío Migos, en un tiroteo en Houston a los 28 años

El hip hop está de luto luego de que fuentes policiales en Estados Unidos afirmaran que el rapero Takeoff, integrante del trío Migos, murió en un tiroteo en una bolera ubicada en el centro de Houston, lugar al que el músico de 28 años acudió acompañado por su tío Quavo, quien también integra la agrupación.

De acuerdo con Variety, 40 o 50 personas se encontraban en 810 Billiards & Bowling Houston, incluido Takeoff, quien aparentemente jugaba a los dados alrededor de las 2:30 de la mañana de este martes. Al recibir un disparo, fue declarado muerto; en tanto, Quavo está ileso. Los reportes aseguran que otras dos personas fueron trasladadas con heridas al hospital.

Según TMZ, la persona que llamó al 911 reveló que había escuchado cinco disparos y gritos entre los asistentes; una mujer que dijo ser enfermera se ofreció a ayudar, pero no pudo hacer nada.

¿Quién fue el rapero Takeoff?

Kirsnik Khari Ball, su verdadero nombre, nació en Lawrenceville, Georgia, en 1994. Junto con su familia comenzó a rapear y más tarde, con Quavo (Quavious Keyate Marshall) y su prima Offset (Kiari Kendrell Cephus), formó Polo Club en 2008.

Su primera grabación fue editada con un cambio de nombre cuando decidieron darse a conocer como Migos, que tuvo su éxito más alto en 2013 con la canción ‘Versace’, que tuvo un remix de Drake. Le siguieron ‘Bad and Boujee’ y ‘Look at My Dab’.

Entre sus colaboraciones se encuentra un trabajo junto a Calvin Harris. El álbum Culture II fue producido por Kanye West y Pharrell Williams y tuvo invitados como Nicki Minaj, 21 Savage, Cardi B y Drake.

Tras su separación a inicios de año, Takeoff se unió a Quavo como dúo al lanzar el álbum Built for Infinity Links. Asimismo, editó en solitario el disco The Last Rocket, en 2018. Hace unas horas había publicado parte de su video en el marco de Halloween.