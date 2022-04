Drake rima sobre Messi y Cristiano en ‘I’m On One’, la nueva canción de Future

Las colaboraciones dentro del mundo musical abren nuevos mundos, panoramas y posibilidades de mezclar géneros, rimas y letras para crear una pieza única. Esto fue lo que pasó con I’m On One, una de las canciones que aparece en el nuevo material de Future y donde colabora con el rapero Drake y ¿algunos astros del futbol?

‘I’m On One’ con las estrellas del futbol

La canción I’m On One forma parte del nuevo disco del rapero Future, titulado I Never Liked You, donde su colega Drake tiene una participación especial y, entre sus líneas, hace mención de Cristiano Ronaldo (otra vez) y Lionel Messi, dos de los jugadores de futbol más importantes de los últimos tiempos.

Se sabe que Drake es gran fanático del futbol, por lo que no dudó en ‘sacar’ sus mejores rimas para hacer honor al portugués y al argentino, ambos reconocidos futbolistas.

Las rimas de Drake para Cristiano

“Llévala a ver a Cristiano / cógela en esa Champions de Benz Viano / carajo, habrá chofer para ti a la llegada” son las líneas en donde el rapero canadiense habla sobre el jugador del Manchester United.

Sin embargo, esta no es la primera vez que habla del ícono del futbol; su nombre también se escucha en su canción de 2018, Blue Tint: “Vivo como Ronaldo / pero nunca he estado en Madrid / dijo que estaba trabajando, le dije que viniera / y podemos llegar directamente a la cuna, woah”, se lee en la estrofa.

También le tocó a Messi

Quien tampoco se salvó de las rimas de Drake fue Messi, pues también resulta mencionado tan solo unas líneas después de su colega, aunque su nombre tiene una aparición más breve, pues es únicamente en una línea: “Soy todo acerca de mis goles como si fuera Messi”, rapea.