¿Qué es la prediabetes, enfermedad que padece Daddy Yankee?

Actualmente, Daddy Yankee se encuentra rodando alrededor del mundo con su tour de despedida llamado La última vuelta, con el que visitará diversos países de Latinoamérica, incluido México. Aunque hace seis años el panorama parecía distinto para él.

En 2016, el ‘Big Boss’ compartió que padecía de prediabetes, una enfermedad que le estaba afectando en su ritmo de vida, por lo cual incluso tuvo que cancelar un par de fechas en Colombia.

“Estoy luchando con todo esto dentro de mi cuerpo. Una dieta rigurosa y muchas cosas desconocidas. Siempre tuve muchos mareos, sentía ganas de colapsar, no entendía nada. Después de muchos estudios me dijeron que esto era serio”, dijo en entrevista para el programa Al rojo vivo, de Telemundo.

También reveló que una de sus hijas padece de lo mismo, además de tener un historial familiar con problemas de salud de este tipo; no obstante, él no imaginaba la magnitud del problema hasta que lo comenzó a presentar en sí.

“Yo desconocía lo que era el azúcar hasta que me noqueó. Dije: ‘¡Wow!, qué es esto, ¿es un chiste? Lo único que me deja tranquilo es que estoy guerreando junto a una de mis hijas, que también padece esta dolencia, y no la dejé sola en la batalla. Tengo una hija con diabetes y otra con hipertensión, pues esto ya es de familia”, dijo.

¿Qué es la prediabetes?

La prediabetes es una afección en la que los niveles de azúcar en la sangre se encuentran elevados, aunque no lo suficiente para que se considere un problema de diabetes tipo 2; sin embargo, sí puede ser un factor que la detone. También puede propiciar accidente cerebrovascular y enfermedad cardíaca.

Este padecimiento se debe a una asimilación y/o producción anormal de insulina en el cuerpo. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para darles energía. No obstante, pueden surgir problema a la hora de producirla o sintetizarla en el cuerpo.

La resistencia a la insulina es uno de ellos; esta provoca que sea más difícil para las células del cuerpo recibir glucosa de la sangre. El otro problema es que el cuerpo no produzca el nivel de insulina suficiente para abastecer al cuerpo.

Síntomas de la prediabetes

En realidad, la prediabetes no presenta síntomas específicos o notorios. Cuando comienzan a hacerse presentes es porque la prediabetes se encuentra en un estado muy avanzado o incluso ya escaló a convertirse en diabetes tipo 2.

Los síntomas más comunes que suelen aparecer en una persona con prediabetes son, según el sitio especializado Mayoclinic:

Aumento de la sed

Necesidad de orinar más frecuente de lo normal

Aumento del hambre

Fatiga

Visión borrosa

Entumecimiento u hormigueo en los pies o las manos

Infecciones frecuentes

Llagas que tardan en cicatrizar

Pérdida de peso involuntaria

Hay factores de riesgo que pueden llevar a una persona a contraer prediabetes, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), como:

Tener sobrepeso.

Tener 45 años o más.

Antecedentes de familiares de primera línea (padres o hermanos) con diabetes tipo 2.

Mantener una vida sedentaria y poca o nula actividad física (menos de tres veces a la semana).

Haber tenido alguna vez diabetes gestacional (diabetes durante el embarazo) o haber dado a luz a un bebé que pesó más de 9 libras.

Tener síndrome del ovario poliquístico.

Si se le detecta a una persona con prediabetes, es posible retrasar o incluso impedir el avance de esta enfermedad a diabetes, siempre y cuando se sigan las siguientes recomendaciones: