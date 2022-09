Jason Momoa se rapa el cabello por una buena causa: ‘Nunca he sentido el viento ahí’

Jason Momoa se corta las trenzas y cambia de look para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente (Foto: Instagram @prideofgypsies)

El actor Jason Momoa se toma muy en serio su preocupación por el cuidado del medio ambiente y los océanos, por lo que para crear conciencia entre la población tomó una drástica decisión al cortarse las trenzas que caracterizaban su larga cabellera.

Quien protagoniza Aquaman se ha dado a conocer los últimos años debido a sus mechones, por lo que ahora que ya no están reaccionó entre risas cuando mostró el momento en un video en Instagram: “‘¡Oh hombre, nunca he sentido el viento justo allí!”, le dijo a quien le ayudó a pasar la máquina por su cabeza.

“Estoy cansado de estas botellas de plástico. Tenemos que dejar de (usar) tenedores de plástico. Toda esa mie… entra en nuestra tierra, en nuestro océano. Es tan triste, así que por favor, cualquier cosa que puedan hacer para eliminar el plástico de un solo uso en sus vidas, ayúdenme”, expresó.

El histrión, de 43 años, pidió que le pasaran el largo cortado y posó para la cámara; la parte más rapada quedó a los lados. La publicación fue titulada: “Aquí para nuevos comienzos vamos a difundir el aloha. Ser mejores en la protección de nuestra tierra y océanos. Necesitamos eliminar los plásticos de un solo uso de nuestras vidas y de nuestros mares; botellas plásticas, bolsas plásticas, empaques, utensilios”.

Los cambios de look de Jason Momoa

El uso del plástico también motivó a Momoa a quitarse su característica barba en 2019 –pese a que no se había rasurado a lo largo de siete años– para promover las navajas desechables.

Quien alcanzara fama en la serie Game of Thrones con el personaje de Drogo, y será villano en la próxima entrega de Rápidos y Furiosos, se despidió de ese y otros papeles “por sus hijos y el mundo”. Momoa ha apostado por reciclar el aluminio, opción que le parece la mejor.