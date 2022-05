‘Me despegué del alcohol’: Christian Nodal dice que está cuidando su salud

En las últimas semanas, el nombre de Christian Nodal ha acaparado titulares; ya sea por declaraciones sobre su vida sentimental, por su aparición en la portada de Playboy Nueva Zelanda y, ahora, porque reveló que está comenzando a cuidar su salud.

Christian Nodal está empezando a cuidar su salud

El cantante de regional mexicano se encuentra actualmente en Guatemala (donde ya ofreció un concierto y sufrió una caída en el escenario) como parte de su Foragido Tour, y durante una conferencia de prensa en el país vecino retomada por el programa Ventaneando, el cantante de No te contaron mal contó que está buscando mejorar sus hábitos, pues últimamente había descuidado aspectos como sus horas de sueño.

“La verdad estoy cuidándome, estoy tratándome bien, porque justo como les había dicho, había durado varios días sin dormir, no me gusta eso”, expresó Nodal, quien además aseguró estar cuidando su alimentación y la ingesta de bebidas alcohólicas, que ahora solo hará en ocasiones especiales.

“Estoy haciendo dieta, estoy comiendo bien. Me despegué del alcohol, un poquito, entonces realmente cuando lo hago es para disfrutar del momento con las personas, pero ya no (regularmente)”, dijo el cantante de 23 años.

De la mano con el tema del alcohol, también dijo que ‘ya le iba a bajar’ a las fiestas y reuniones sociales donde se consumiera alcohol: “¿De fiesta?, no, no tanta fiesta porque me voy a acabar”, bromeó con las y los periodistas.

Los cambios en la vida de Christian Nodal

En las últimas semanas, el sonorense ha anunciado diversos cambios en su vida personal, como el mudarse a Estados Unidos, modificar algunos de sus tatuajes (los relacionados con ‘Beli’) y, ahora, el tratar de modificar algunos hábitos en pro de su salud, lo cual han aplaudido sus seguidores.

Con respecto a su vida sentimental, el artista advirtió a los medios locales de Guatemala que solo ofrecería entrevistas siempre y cuando no se le pregunte por este aspecto de su vida. Recordemos que, en febrero pasado, terminó su compromiso con Belinda y en las últimas semanas ha habido rumores sobre una nueva relación o el salir constantemente con otras mujeres, los cuales ha desmentido.