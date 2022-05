Johnny Depp vs. Amber Heard: Esto es lo que ha pasado en el juicio

Tanto Johnny Depp como Amber Heard han tenido oportunidad de hablar en el estrado en el juicio público que enfrentan en un juzgado en Fairfax, Virginia, en Estados Unidos, luego de que el actor demandara a su exesposa por 50 millones de dólares por difamación luego de que se publicara un artículo en donde ella señala haber sufrido violencia doméstica, que repercutió en su carrera; ella lo contrademanda por 100 millones.

Además de sus testimonios, se han recopilado los de psicólogos, empleados, policías e incluso los encargados del edificio en Los Ángeles en donde vive el histrión de 58 años. Si te has perdido algún detalle o quieres recapitular, acá te contamos lo más importante que ha pasado hasta este momento en su batalla legal.

Las declaraciones de Amber Heard

La actriz de Aquaman relató dos incidentes sexuales esta semana que llegó su turno de hablarle a la audiencia, lo cual hizo entre sollozos. El primero de ellos supuestamente ocurrió en Australia en marzo de 2015, cuando Depp se encontraba en rodaje. Aunque él aseguró que perdió parte del dedo tras una pelea, Heard apunta que intentó penetrarla con una botella y la amenazó de cortarle el rostro, además de escribir con sangre por las paredes.

“Johnny tenía la botella dentro de mí y me la metía una y otra vez”, expresó. Esto se asemeja a otro episodio que narró en 2013 en un viaje a Hicksville cuando su entonces pareja se enojó, rompió cosas alrededor y la acusó de esconder su cocaína. “Es como agarrar mis senos, tocar mis muslos. Me arranca la ropa interior y luego procede a hacer una búsqueda en la cavidad. Metió sus dedos dentro de mí”, confió.

Otros de sus relatos incluyen la primera vez que la golpeó repetidamente hasta tirarla al suelo luego de cuestionarle por un tatuaje e incluso patearla en un avión porque “odiaba” a James Franco. De acuerdo con Amber, la situación se tornaba más complicada si el actor había bebido o se encontraba bajo los efectos de algún estupefaciente.

Asimismo, lo calificó como celoso, abusivo y controlador -por lo que era protegido por un séquito sobre sus consumos- ya que la acusaba de acostarse con sus coprotagonistas como Billy Bob Thornton y Eddie Redmayne.

La psicóloga Dawn Hughes declaró que vio a la actriz con un trastorno de estrés postraumático por abuso físico y sexual. Antes de que declarara, la jueza negó un intento de la actriz por desestimar el caso.

La versión de Johnny Depp

Depp negó haber agredido físicamente a su expareja en los días en los que ofreció su versión, antes que Heard. “Hubo discusiones y cosas así, pero nunca llegué al punto de pegarle a Heard de ninguna manera”. Sus declaraciones fueron comandadas por algunos allegados que lo defendieron en la corte o por medio de videollamadas.

Mientras que la psicóloga forense, Shannon Curry, diagnosticó a la actriz con trastorno límite de la personalidad y trastorno histriónico de la personalidad, el integrante de seguridad de quien le da vida a Jack Sparrow, Malcolm Connolly, mostró una fotografía de la luna de miel de su empleador en donde se le ve con los ojos morados. Así como aceptó ver a Heard llorar, nunca con marcas de violencia como se las vio a Depp.

“Empezó con algún arañazo de vez en cuando, pero fue a más. Aparecía con marcas, muchas de ellas estaban en su lado izquierdo: arañazos en su cuello, a lo mejor un poco de hinchazón en la comisura de sus labios, un moretón en el ojo. Se convertía en algo regular, no todas las semanas, pero algo estaba pasando, definitivamente”, detalló.

El encargado de la recepción en el edificio Eastern Columbia en Los Ángeles, Alejandro Romero, hizo reír a Johnny al mostrarse molesto por participar. “Siempre hago contacto visual con los residentes, pero no les hago ojitos ni me les quedo viendo por una hora. No estoy buscando nada, pero si veo algo seguramente lo recordaré, y no recuerdo haber visto nada extraño como un golpe”.

Además de relatar cómo fue que perdió un dedo, se argumentó que Depp sufrió graves consecuencias tras el artículo publicado en 2018 ya que perdió los 22.5 millones de dólares que ganaría en la saga de Piratas del Caribe.

La policía que acudió tras un llamado de Heard en 2016 concluyó que no fue atacada. Melissa Sáenz aseguró que no vio nada para activar el protocolo habitual más que su rostro sonrojado por el llanto.

Además, el director de operaciones de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) aseguró que Heard no pagó la totalidad de la donación de 3.5 millones de dólares que prometió luego del divorcio y solamente se ha cubierto el monto de 1.3 millones, de los cuales ella aportó 350 mil dólares y otra parte Elon Musk.

De acuerdo con TMZ, la defensa de Johnny Depp afirmó que Heard ofreció “la actuación de su vida en este juicio”, alegando que cada vez agrega nuevos detalles, mientras que su cliente mantiene los mismos recuerdos sobre la relación.