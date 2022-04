Bill Murray es acusado de comportamiento inapropiado; se detiene rodaje de ‘Being Mortal’

El rodaje de la película Being Mortal, basada en el libro de Atul Gawande y dirigida por Aziz Ansari en su debut detrás de la cámara, suspendió su filmación esta semana después que la productora Searchlight Pictures recibiera una queja ante el ‘mal comportamiento’ del actor Bill Murray en el set.

Pese a que no se han dado detalles sobre lo que derivó la acción o cuál fue la acusación sobre Murray, se ha decidido parar momentáneamente en lo que se realiza una investigación, de acuerdo con The New York Times, que habló con una persona cercana al desarrollo del filme.

“Hacia el final de la semana pasada se nos informó de una queja e inmediatamente la estudiamos. Después de revisar las circunstancias, se ha decidido que en este momento la producción no puede continuar”, fue parte de la carta que se envió al reparto y cuerpo técnico.

La historia en la que está basada retrata temas como la muerte, las enfermedades y el sistema de atención sanitaria. Además de Murray el elenco lo completan el propio Ansari y Seth Rogen.

La otras polémicas de Murray

Aún no se sabe si habrá alguna repercusión para el actor de 71 años o si perderá el papel en Being mortal; sin embargo, en el 2000 hubo un antecedente mientras se encontraba en el rodaje de la exitosa película Los ángeles de Charlie.

La actriz Lucy Liu recibió algunos insultos en medio de una secuencia, ya que Murray desconocía que su parte fue reescrita. Anteriormente su expareja Jennifer Butler lo acusó de violencia doméstica, infidelidad y adicción a las bebidas alcohólicas, el sexo y la marihuana.

En 2007 fue detenido en la ciudad de Estocolmo luego de conducir en estado de ebriedad un carro de golf y negarse a realizar una prueba de alcoholemia.